Єноти та видри: за рік у Дніпрі врятували більше тисячі тварин-біженців

У Дніпрі прихистили більше тисяч тварин-біженців.

З початком повномасштабної війни до Дніпра втікали і люди, і тварини. Багато хто приїжджав з домашніми улюбленцями, але не могли знайти житло, бо їм не дозволяли жити з ними. Через це КП почало приймати тварин на тимчасове утримання.

Працівники “Зооконтролю” підрахували, що за 2022 рік в КП прихистили 986 собак та 130 котів. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Втім, рятували не тільки собак та котів. Також прихистили козла, білок, єнота, папуг, видр, черепах та хом’яків. Крім цього, підприємство допомогло вивезти тварин із харківського «Фельдман екопарку», коли їх збиралися приспати через постійні обстріли. Тоді врятували ведмедів, левів та тигрів.

До Дніпра привозили тварин-біженців з зон боєвих дій: Бахмута, Селидового, Новомихайлівки, Курахового та Покровська.

Ось так в Зооконтролі мешкають коти та собаки:

Крім цього, щоденно до Зооконтролю приносять тварин після ДТП або тих, хто загубився. Зокрема, патрульна поліція привозить до КП велику кількість травмованих тварин, яких збила автівка та залишити на місці, не надавши допомоги.

Також протягом року виловлювали, стерилізували, робили щеплення від сказу, чипували за допомогою кліпси та випускали безхатніх тварин. Загалом за чотири роки роботи стерилізували 7 335 тварин, серед них 6 533 собаки та 802 коти. А у 2022 році стерилізовано 1 426 собак та 215 котів.

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