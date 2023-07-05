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ЄБРР надав Дніпру транш у 25 млн євро

Вчора 11:00
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Дніпро уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку договір про отримання 25 мільйонів євро.

Новости Днепра про ЄБРР надав Дніпру транш у 25 млн євро

Для українських міст це чи не перший досвід, коли транш надається саме на підтримку критичної інфраструктури. Така позиція міжнародних фінансових партнерів обумовлена тривалою співпрацею з Дніпром, що має успішні показники.

Мер Борис Філатов наголосив, що коли на майже 500 день повномасштабної війни росії проти України така фінансова інституція вирішує укласти угоду на чималі кредитні кошти з прифронтовим Дніпром, це свідчить про безумовні підтримку та віру світу в Українську Перемогу: «Життя триває. Ми далі продовжуємо працювати – попри війну. Це дуже знакова подія. Тому що коли Європейський банк надає такі значні кредитні кошти територіальній громаді, це є оцінкою нашої діяльності».

Чи не наймасштабнішою спільною з ЄБРР ініціативою протягом останніх років стала комплексна тепломодернізація шкіл, дитсадків і лікарень Дніпра. Це також перша подібна ініціатива серед країн Східної Європи.

Загалом за пʼять років у двох етапах цього проєкту залучено майже 200 комунальних закладів міста. Енергоощадні реконструкції дозволяють економити понад 30 % енергоресурсів.

Крім цього, співпраця з ЄБРР спростила місту оновлення тролейбусного автопарку — було придбано 45 нових машин, а також обладнання і запчастини до них.

Нинішня угода зробить Дніпро, як головний економічний центр на південному сході України та її гуманітарний хаб, стійкішим до викликів війни.

«Дякую, що сьогодні у нас є можливість зібратися і підписати таку важливу угоду для міста Дніпра. Для нас дуже важливо підтримати ваше місто саме у такий тяжкий час, який сьогодні є для України. Ми захоплюємося мужністю вашої країни та тією роботою, яку ви робите сьогодні у місті», – зазначили у ЄБРР.

Кредитні кошти підуть на підтримку підприємств критичної інфраструктури і роботи їхніх працівників, що забезпечують дніпрянам надання комунальних послуг. Це також дозволить швидше відновитися після наслідків блекаутів, коли через відсутність електроенергії не міг працювати, зокрема, електротранспорт.

Новости Днепра про ЄБРР надав Дніпру транш у 25 млн євроУкраїнська Новости Днепра про ЄБРР надав Дніпру транш у 25 млн євроРусский

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