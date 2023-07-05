ЄБРР надав Дніпру транш у 25 млн євро

Для українських міст це чи не перший досвід, коли транш надається саме на підтримку критичної інфраструктури. Така позиція міжнародних фінансових партнерів обумовлена тривалою співпрацею з Дніпром, що має успішні показники.
Мер Борис Філатов наголосив, що коли на майже 500 день повномасштабної війни росії проти України така фінансова інституція вирішує укласти угоду на чималі кредитні кошти з прифронтовим Дніпром, це свідчить про безумовні підтримку та віру світу в Українську Перемогу: «Життя триває. Ми далі продовжуємо працювати – попри війну. Це дуже знакова подія. Тому що коли Європейський банк надає такі значні кредитні кошти територіальній громаді, це є оцінкою нашої діяльності».
Чи не наймасштабнішою спільною з ЄБРР ініціативою протягом останніх років стала комплексна тепломодернізація шкіл, дитсадків і лікарень Дніпра. Це також перша подібна ініціатива серед країн Східної Європи.
Загалом за пʼять років у двох етапах цього проєкту залучено майже 200 комунальних закладів міста. Енергоощадні реконструкції дозволяють економити понад 30 % енергоресурсів.
Крім цього, співпраця з ЄБРР спростила місту оновлення тролейбусного автопарку — було придбано 45 нових машин, а також обладнання і запчастини до них.
Нинішня угода зробить Дніпро, як головний економічний центр на південному сході України та її гуманітарний хаб, стійкішим до викликів війни.
«Дякую, що сьогодні у нас є можливість зібратися і підписати таку важливу угоду для міста Дніпра. Для нас дуже важливо підтримати ваше місто саме у такий тяжкий час, який сьогодні є для України. Ми захоплюємося мужністю вашої країни та тією роботою, яку ви робите сьогодні у місті», – зазначили у ЄБРР.
Кредитні кошти підуть на підтримку підприємств критичної інфраструктури і роботи їхніх працівників, що забезпечують дніпрянам надання комунальних послуг. Це також дозволить швидше відновитися після наслідків блекаутів, коли через відсутність електроенергії не міг працювати, зокрема, електротранспорт.
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