Є загиблі: ДСНС розповіли деталі про пожежу в будинку на Донецькому шосе

ДСНС підтвердили загибель двох людей в квартирі на Донецькому шосе.

Вранці 5 грудня дніпряни повідомили про пожежу на вулиці Донецьке шосе.

За словами вогнеборців, пожежа розпочалася у 4-кімнатній квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

У квартирі, де сталася пожежа співробітники Служби порятунку виявили двох чоловіків без ознак життя. Ще 19 людей евакуювали з будинку.

Крім цього, внаслідок пожежі постраждала жінка з верхнього поверху, її госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Вогнем знищено домашнє майно, меблі та техніку. Пожежу вдалося загасити через дві години.

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