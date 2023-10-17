Є Starlink та резервне електроживлення: у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламності

Зима близько.

Росіяни знову готують масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, що може призвести до блекаутів.

На випадок таких ситуацій на залізничних вокзалах знову запрацювали пункти незламності.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Такі пункти вже готові приймати українців на 96 залізничних вокзалах по всій Україні, зокрема у Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові та інших населених пунктах.

Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території пунктів незламності є Starlink та резервне електроживлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутів. Також ми повідомляли, як мешканці Дніпра можуть зробити інтернет стабільним під час блекаутів: покрокова інструкція.

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