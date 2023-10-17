Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Є Starlink та резервне електроживлення: у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламності

Є Starlink та резервне електроживлення: у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламності

Сьогодні 16:58
просмотров

Зима близько.

Новости Днепра про Є Starlink та резервне електроживлення: у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламності

Росіяни знову готують масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, що може призвести до блекаутів.

На випадок таких ситуацій на залізничних вокзалах знову запрацювали пункти незламності.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Такі пункти вже готові приймати українців на 96 залізничних вокзалах по всій Україні, зокрема у Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові та інших населених пунктах.

Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території пунктів незламності є Starlink та резервне електроживлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра розповів, як місто готується до можливих блекаутів. Також ми повідомляли, як мешканці Дніпра можуть зробити інтернет стабільним під час блекаутів: покрокова інструкція.

Читайте також:

Новости Днепра про Є Starlink та резервне електроживлення: у Дніпрі на вокзалі запрацював пункт незламностіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі зграя безпритульних собак погризла автівку, бо всередині капоту грівся котик
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі зграя безпритульних собак погризла автівку, бо всередині капоту грівся котик

У Дніпрі собаки погризли автівку, бо намагалися дістати котика з-під…

10 варіантів для незвичайного побачення у Дніпрі восени 2023
Новини Дніпра
Сьогодні 15:25
10 варіантів для незвичайного побачення у Дніпрі восени 2023

Якщо влітку зустрічатися з друзями чи другою половинкою можна було…

У Дніпрі водій “під кайфом” втретє попався патрульним з наркотиками
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
У Дніпрі водій “під кайфом” втретє попався патрульним з наркотиками

У Дніпрі втретє зупинили водія, який кермував автівкою "під кайфом".

У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Наверх