Є руйнування: як пройшов день на Дніпропетровщині (ФОТО)

Ранок у Нікополі розпочався сьогодні під звуки вибухів російських снарядів. Є руйнування. Загроза обстрілів залишається.

Начальник Нікопольської РВА звернувся до мешканців району увечері 5 червня.

Євтушенко підтвердив інформацію, яка вже озвучувалася раніше: люди внаслідок ворожої атаки не постраждали. Пошкоджено дев’ять приватних будинків, один зруйновано. Руйнувань зазнали також гімназія, спортивна школа, господарча споруда, автотранспорт, лінії електромережі.

В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання, – додав начальник Нікопольської РВА

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