Є руйнування: як пройшов день на Дніпропетровщині (ФОТО)

Начальник Нікопольської РВА звернувся до мешканців району увечері 5 червня.
Євтушенко підтвердив інформацію, яка вже озвучувалася раніше: люди внаслідок ворожої атаки не постраждали. Пошкоджено дев’ять приватних будинків, один зруйновано. Руйнувань зазнали також гімназія, спортивна школа, господарча споруда, автотранспорт, лінії електромережі.
В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.
Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання,– додав начальник Нікопольської РВА
Читайте також:
Автор:
Сталася подія у Новокодацькому районі, на вулиці Люби Шевцової. Як…
На сході України продовжуються запеклі бої. За добу у Донецькій…
У Дніпропетровській області зник 63-річний Володимир Недомірок. Чоловік потребує медичної…
Українські захисники просунулися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Подекуди…