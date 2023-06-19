Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

О 13:44 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Буквально за кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попередили, що є імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.

Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив мешканців регіону про небезпеку.

Є реальна загроза ракетного удару. Перебувайте в укриттях! – написав він.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, також закликав не ігнорувати тривогу.

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – зазначив він.

Читайте також:

Українська

Автор: