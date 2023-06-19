Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Буквально за кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попередили, що є імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.
Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив мешканців регіону про небезпеку.
Є реальна загроза ракетного удару. Перебувайте в укриттях! – написав він.
Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, також закликав не ігнорувати тривогу.
Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – зазначив він.
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