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  • Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Сьогодні 14:22
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О 13:44 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Новости Днепра про Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Буквально за кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попередили, що є імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря. 

Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив мешканців регіону про небезпеку.

Є реальна загроза ракетного удару. Перебувайте в укриттях! – написав він.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, також закликав не ігнорувати тривогу.

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – зазначив він.

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Новости Днепра про Є реальна загроза ракетного удару: мешканців Дніпра попередили про небезпекуУкраїнська

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