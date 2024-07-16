Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

У Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Орієнтовно о 20:00 вівторка, 16 липня, до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на Слобожанському проспекті поблизу селища Слобожанське Дніпровського району.

По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів «Audi TT» та «Hyundai Accent». Водій легкового автомобіля «Hyundai Accent» отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Співробітники ДСНС здійснили комплекс протипожежних заходів.

До робіт залучено 5 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

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