Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

16.07.2024 21:36
просмотров

У Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

Орієнтовно о 20:00 вівторка, 16 липня, до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на Слобожанському проспекті поблизу селища Слобожанське Дніпровського району.

По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів «Audi TT» та «Hyundai Accent». Водій легкового автомобіля «Hyundai Accent» отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Співробітники ДСНС здійснили комплекс протипожежних заходів.

До робіт залучено 5 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та Hyundai

Читайте також:

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та HyundaiУкраїнська Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Audi та HyundaiРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:06
    У Дніпрі на 12 кварталі вандали вкотре облили майданчик для вигулу собак машинним мастилом

    У Дніпрі знову псують майданчики для вигулу собак.

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Наверх