Є поранені: у новорічну ніч росіяни двічі обстріляли Дніпропетровщину

Росіяни вітали жителів Дніпропетровщини Градами та Шахедами.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у новорічну ніч росіяни двічі обстріляли Нікопольщину. На жаль, поранення отримала 48-річна жінка.

Ворожі «Гради» та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади – Червоногригорівська та Нікопольська.

У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей – її доправили до лікарні. Ранком жінку виписали.

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.

І є новорічний подарунок від повітряного командування «Схід». Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був «Шахед».

Решта районів зустрічали новий рік під звуки сирени та без надзвичайних ситуацій. І зараз всюди спокійно. Нехай день буде тихим, – написав Резніченко.

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