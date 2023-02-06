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Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра

Сьогодні 10:00
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До України приїдуть карети швидкої, пожежне авто та вантажівки.

Новости Днепра про Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра

Японське місто Осака надасть своєму місту-партнеру Дніпру шість автомобілів, серед яких спецтехніка та малотонажні вантажівки. Про це повідомив пресцентр Осаки.

Зазначається, що японські партнери на прохання української сторони нададуть Дніпру безкоштовно два автомобілі швидкої допомоги, рятувальну машину та три вантажівки. Це відобудеться відповідно до меморандуму, який був підписаний минулого року.

Відомо, що за умовами договору техніка має прибути до українського міста не пізніше березня 2023-го. Сам меморандум при цьому був підписаний у липні минулого року.

Новости Днепра про Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра

Нагадаємо, що раніше Японія неодноразово виділяла фінансову допомогу для України. Зокрема першого лютого було погоджено черговий пакет, що передбачає надання $170 мільйонів на відновлення країні під час війни.

Новости Днепра про Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра

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