Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

У Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал.
Про це повідомила у Facebook художниця Анастасія Щербак.
За її словами, стінопис розмістився на будівлі на Поштовому проспекті.
На муралі зображені військові, який оберігає янгол-охоронець.
Малюнок виконано у синьо-жовтих кольорах.
У коментарях місцеві мешканці пишуть, що мурал дуже гарний:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО).
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