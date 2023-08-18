Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Дуже гарно!

У Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал.

Про це повідомила у Facebook художниця Анастасія Щербак.

За її словами, стінопис розмістився на будівлі на Поштовому проспекті.

На муралі зображені військові, який оберігає янгол-охоронець.

Малюнок виконано у синьо-жовтих кольорах.

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що мурал дуже гарний:

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: