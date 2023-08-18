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  • Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Сьогодні 17:33
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Дуже гарно!

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

У Кривому Розі з’явився новий патріотичний мурал.

Про це повідомила у Facebook художниця Анастасія Щербак.

За її словами, стінопис розмістився на будівлі на Поштовому проспекті.

На муралі зображені військові, який оберігає янгол-охоронець. 

Малюнок виконано у синьо-жовтих кольорах.

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що мурал дуже гарний:

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО).

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Новости Днепра про Янгол, який оберігає військових: у Кривому Розі з'явився новий патріотичний мурал (ФОТО)Українська

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