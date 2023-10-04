Яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі: «чорне золото Голландії» та цукровий поссум (ФОТО)

Сьогодні у всьому світі відзначають День тварин. Його мета – звернути увагу людей на проблеми різних звірів та умови їх утримання. Щороку цього дня по всьому світу відбуваються різноманітні заходи, присвячені тваринам. Вперше День тварин відзначили у 1931 році.

Журналісти dnepr.info на честь Дня тварин вирішили дізнатися, яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі та скільки вони коштують.

Купити коня фризької породи у Дніпрі можна за 250 тис грн. Ця порода коней вороної масті виведена в Нідерландах і вважається «чорним золотом Голландії». Вважається більш декоративною породою коней і переважно у світі використовуються для фотосесій і в парадних каретах. Коню, якого продають у Дніпрі 8 років. Подробиці обіцяють повідомити телефоном.

За 22,6 тис. грн у Дніпрі можна купити ручного суриката. Автор оголошення зазначає, що звір привчений до лотка та шлейки, чіпований і буде перереєстрований на нового покупця після оформлення угоди. Він має ветпаспорт. Тварина виховувалась у контакті з людьми, прив’язана до людини.

Купити африканського їжака у Дніпрі можна за 2,3 тис грн. Автор оголошення про продаж каже, що у їжака дуже гарний характер, він спритний і любить спати на руках. Всю необхідну інформацію щодо догляду обіцяють надати після купівлі. Їжаки зазвичай ведуть нічний спосіб життя, всеїдні, але віддають перевагу комахам. Їдять равликів, хробаків, яйця, фрукти, гриби.

Білку летягу чи цукрового поссума продають у Дніпрі за 6 тис грн. Вік звірка – 2 роки. Власник білки пише, що тварина ручна, грайлива і дуже мила. Харчуються летяги овочами, фруктами та молоком. Продають білку разом із клітиною. Білка дуже маленька – її вага становить до 200 грам, а довжина тіла може сягати 21 см – стільки ж може бути розмір її хвоста. У неволі летяга може прожити до 12 років.

За 10 тис грн у Дніпрі можна купити зелену ігуану. Ящірка може зрости в довжину до метра. Більшу частину займатиме хвіст. Має дуже гострі зуби. Є травоїдним. Містять ігуан у тераріумах. Тварина теплолюбна, температура в тераріумі має бути від 26 градусів тепла, любить сонячне світло та воду.

Також у Дніпрі можна купити і скорпіона. Коштує він 1,5 тис грн. Розмір дорослої особини до 9 см. Як поводитися, а також чим годувати і як утримувати – обіцяють навчити.

За 7,5 тис грн у Дніпрі можна купити домашнього порося міні-піга. Вік звіра – від 1,5 місяців. Він уже вміє ходити у лоток. Вага дорослого міні-піга може бути від 10 до 12 кг. Вони всеїдні, піддаються дресирування, люблять увагу і не люблять самотності.

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