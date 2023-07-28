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Яку допомогу жителі Дніпра можуть можуть отримати від держави на поховання родичів: куди звертатись

Сьогодні 17:46
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В Україні виплачується державна допомога на поховання людини. В залежності від того чи це була працююча людина, чи вона утримувала когось чи це був пенсіонер – розмір допомоги різниться.
Новости Днепра про Яку допомогу жителі Дніпра можуть можуть отримати від держави на поховання родичів: куди звертатись

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Журналісти dnerp.info дізнались, як отримати цю виплату та скільки вона становить.

Якщо людина мала роботу

Якщо за людину сплачується єдиний соціальний внесок, тобто вона має роботу то родичі можуть отримати 4,1 тис допомоги. В цьому році розмір виплат не змінився, таким самим він був у 2022 році.  Гроші виплачує Пенсійний фонд України.

Якщо така людина втратила близького родича, що перебував на її утриманні, то держава також виплатить їй 4,1 тис грн. За законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога поширюється на таких членів родини: батька, матері, дідуся чи бабусю, дружину чи чоловіка, дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старші та мають інвалідність. У випадку, коли член родини навчався в ПТУ чи виші – то по досягненню їх 23 –х років.

Якщо помер безробітний

У випадку, якщо людина офіційно не сплачувала ЕСВ, або не мала роботи, то в якості допомоги на поховання її родичі можуть отримати разову допомогу у сумі встановленого прожиткового мінімума – 2,589 грн.

Якщо помер пенсіонер

Також держава виплачу допомогу на поховання людини пенсійного випадку. Але тільки якщо поховання здійснювалось за рахунок родичів. Грошова допомога в цьому випадку становить двомісячний розмір пенсії померлого. Якщо людина була військовим – то тримісячний розмір пенсії. Термін звернення за виплатою необмежений.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги родичу померлого слід прийти до відділення Пенсійного фонду України або у сервісний центр ПФУ чи скористатись порталом установи, де потрібно написати заяву про виплату допомоги на поховання. При собі слід мати: паспорт громадянина України, довідку чи свідоцтво про смерть. Якщо людина померла за межами країни – то свідоцтво про смерть повинно бути легалізовано відповідно до законодавства іноземної країни. Також потрібно буде указати реквізити банківського рахунку на які ПФУ зможе перевести фінансову виплату.

 

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