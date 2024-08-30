Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня 2024 року: подорожчання бензину та офіцери безпеки для дітей

До початку осені лишився один день. Цього року початок вересня для мешканців Дніпра та України збігатиметься з багатьма законодавчими нововведеннями, підвищенням цін та початком очного навчального року для школярів.

Журналісти dnepr.info дізналися, що варто чекати з початку нової пори року.

Субсидія

Ті, хто вже оформив субсидію – отримуватимуть і її та у новому опалювальному сезоні, який стартує з початку жовтня – її буде продовжено автоматично. Тим, хто тільки хоче її оформити, саме час писати заяву. Нагадаємо, субсидія надається тим, хто платить за комунальні послуги понад 15% доходу домогосподарства. Це означає, що до уваги беруться всі кошти – від пенсій та зарплат до стипендій, які можуть отримувати мешканці того чи іншого будинку чи квартири. Оформити субсидію можна на порталі Пенсійного фонду України або на сайті «Дія».

Отримати допомогу на оплату комунальних послуг можна на централізоване водопостачання, водовідведення, газ, електрику, опалення, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива, послуги з управління багатоквартирним будинком та вивезення сміття.

Навчальний рік

Цього року влада намагатиметься максимальну кількість дітей посадити за парти. Навчання буде очним чи змішаним. Головна умова для відвідування школи дитиною – там має бути укриття. Також буде оновлено систему оцінки знань учня із запровадженням «Свідоцтва досягнень», а кількість дітей у початкових класах не повинна бути понад 24 особами. Якщо дітей більше – школярів поділять на групи для того, щоб вчителю на уроці було легше приділити увагу кожному учню.

Нові освітні програми для 5-9 класів включають резерв годинника для вивчення предметів, які можна перерозподілити між різними дисциплінами.

Офіцери безпеки

З початку вересня у школах мають з’явитися офіцери служби освітньої безпеки. Головне їхнє завдання – забезпечувати правопорядок у школах, контролювати пропускний режим, патрулювати територію навчального закладу.

Нові уроки для школярів

Також у школах буде оновлено програму курсу «Захист України». Уроки проходитимуть раз на тиждень у форматі тренінгу. Він займатиме весь день. Діти вивчатимуть основи національної безпеки, управління дронами, медичну допомогу, протидію ворожим ІПСО.

Нова послуга від «Укрпошти»

З початку вересня мешканці України можуть отримати закордонний паспорт поштою. Це нова послуга, від «Укрпошти». Для отримання документу необхідно сплатити послугу доставки в особистому кабінеті на сайті оператора.

Подорожчання бензину

З початку вересня може подорожчати бензин та газ на заправках Дніпра. Причина – підвищення акцизу на паливо. За підрахунками фахівців, бензин може подорожчати в середньому на 1,3 грн, дизель – на 1,75 грн, а газ – на 0,16 грн.

Податок на авто

Тим, хто захоче купити нове авто з вересня 2024 року, доведеться заплатити більше, тому що в Україні введено військовий збір у розмірі 15% від їхньої ціни при першій реєстрації.

Новий сайт «Укрзалізниці»

З початку осені сайт, на якому можна було замовити квитки на поїзд – booking.uz.gov.ua припинить свою роботу. Його функції будуть перенесені на новий портал та до мобільного додатка перевізника «Укрзалізниці». За старим посиланням автоматично відкриватиметься нова версія сайту.

«єОселя» стане доступнішим

Програма іпотечного кредитування «єОселя» стане доступнішою для окремих категорій громадян. Так, мінімальний перший внесок для позичальників віком до 25 років становитиме всього 10%, тоді для тих, хто старший він становить 20%. років ставка за кредитом становитиме 3%, а надалі – 6%. Для ветеранів війни, ВПО перші 10 років ставка становитиме 7%, а потім 10%.

Призупинення виплат за програмою «Прихисток»

Якщо раніше власники будинків і квартир, які тимчасово дали притулок ВПО зі своїх домогосподарств, отримували за це від держави грошову компенсацію у розмірі від 450 до 900 грн на людину залежно від пори року, то поки що виплати за програмою «Прихисток» будуть призупинені, оскільки Міністерство регіональної інтеграції не підписало нових договорів із партнерами-донорами проекту, а дія старих закінчилася.

В уряді обіцяють, що призупинення виплат за «Прихистком» справа тимчасова, програму можливо продовжать у 2025 році.

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