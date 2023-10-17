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Які товари та послуги здешевшали та подорожчали у Дніпрі за місяць

Сьогодні 10:29
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У Дніпрі та області підрахували, як змінилися ціни на харчі, товари та послуги у вересні 2023 року.

Новости Днепра про Які товари та послуги здешевшали та подорожчали у Дніпрі за місяць

У Головному управлінні статистики підрахували, як змінилися ціни у Дніпрі та області за вересень. За даними фахівці, овочі здешевшали, а ось маргарин, молочка та цукор – подорожчали.

Піднялася вартість одягу та взуття, проїзду у громадському транспорті та навчання. 

Зокрема, овочі здешевшали на 12,2%. Серед них зменшилися ціни на:

  • моркву – на 37,6%, 
  • буряк – на 36,4%, 
  • цибулю ріпчасту – на 27,8%, 
  • капусту білокачанну – на 23,2%, 
  • картоплю – на 15,1%.

Знизилася вартість гречаної та пшеничної круп, фруктів, соняшникової олії, масла, риби та продуктів з риби – на 7,2-1,3%. 

Натомість зросли ціни на:

  • яйця (на 11,8%)
  • маргарин, кисломолочні продукти, цукор, пшеничне борошно, хліб, м’ясо та м’ясопродукти (в межах 2,9-0,5%)

Ціна одягу та взуття зросла на 11,4% (взуття – на 13,3%, одяг – на 9,5%). 

Погані новини і для галузі транспорту. Піднялися ціни на паливо та мастило – на 5,3%. Зокрема через це подекуди збільшилася вартість проїзду у громадському транспорту – зросла на 2%. Водночас послуги залізниці неочікувано здешевшали  – ціна зменшилась на 3,6%. 

Освіта стала дорожчою:

  • послуги закладів середньої освіти зросли на 33,2%
  • вищої – на 13,3%.

Крім того, зросли ціни на ритуальні послуги (на 7,7%), алкоголь і тютюнові вироби (на 0,5%), у сфері охорони здоров’я, на послуги ресторанів та готелів (однаково – на 0,4%).

Загалом індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у вересні 2023 року до попереднього місяця становив 100,4%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі значно здорожчали яйця, а найближчим часом можуть зрости ціни на овочі, фрукти та молочку.

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Новости Днепра про Які товари та послуги здешевшали та подорожчали у Дніпрі за місяцьУкраїнська

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