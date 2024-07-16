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Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у Дніпрі

16.07.2024 14:18
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На проспекті Нігояна у Дніпрі серед звичайних житлових будинків можна побачити незвичайну триповерхову будівлю з вежею – це прибутковий будинок, збудований у робочому районі на початку минулого століття.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися історію будівлі.

З будівництвом заводів у Катеринославі постала нова проблема – житло для працівників цих заводів. Так, у терміновому порядку у робочому районі почали зводитися різні будинки, частина з яких збереглася до наших днів.

Щоб вирішити проблему житла для своїх співробітників, Брянським заводом було профінансовано будівництво невеликого триповерхового будинку на проспекті Нігояна. Жили тут інженерно-технічні спеціалісти. Називався він Будинок інженерів Брянського заводу. Робітники ж винаймали кімнати в інших будинках. У 1920-х для звичайних робітників заводу збудували ціле поселення неподалік.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у Дніпрі

Після Другої світової війни у ​​цьому будинку мало що змінилося. Сюди, як і раніше, селили інженерів та керівництво заводу, тільки тепер це були не тимчасовими, поки людина працює на заводі, а ставали їхньою власністю.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у Дніпрі

Існує легенда, нібито в круглій вежі будинку замуровані креслення незвичайного пристрою, що дозволяє в кілька разів покращити продуктивність будь-якої машини. Автором цих креслень вважається один з робітників заовду, що мешкав у той час у кімнаті у вежі будинку. Над кресленнями він працював вдень і вночі, але коли настав час їх здавати, він зненацька зник. Його шукали, але марно.

Одні вважали його за шпигуна, інші, що він просто зник із грошима, отриманими авансом за креслення, треті дотримувалися версії, що розробника просто вбили на вулиці, а труп сховали. Тоді не знайшли ні його, ні документів. Але це лише незвичайна легенда про будинок, де мешкали працівники заводу. Сусіди розробника потім уважно оглянули вежу і жодних схованок у ній не знайшли.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у Дніпрі

Сьогодні цей будинок став звичайним житловим будинком. Щоправда, він трохи відрізняється від того, як виглядав під час здачі в експлуатацію. Тут уже немає глазурованої плитки на фасаді, замінено вікна, перебудовано вхід. Але в під’їзді ще можна побачити старовинні ажурні поручні та сходи з граніту.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 Читайте також:

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Як сьогодні виглядає перший будинок, побудований для заводських робітників у ДніпріРусский

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