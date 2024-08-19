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Які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів Дніпропетровщини

Сьогодні 08:52
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У Дніпропетровській області триває вступна кампанія до ВНЗ.

Новости Днепра про Які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів Дніпропетровщини

Серед найпопулярніших спеціальностей, які обирають абітурієнти: психологія, медицина, менеджмент, комп’ютерні науки. Також – кібербезпека, право, маркетинг, філологія й економіка.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він додав, що 5182 абітурієнти вступили на бюджет до вишів області. Зараз триває зарахування на навчання за контрактом. При вступі враховуються результати мультипредметного тесту.

У профтехів також продовжується вступна кампанія. Подати заяву туди можна до кінця вересня як онлайн, так і очно. Прийом до коледжів фінішує 30 серпня.

“Попереду у новоспечених студентів цікавий, насичений подіями період. Впевнений, наша молодь здобуде гідну освіту й обов’язково підставить плече рідній країні. Розвиватиме, розбудовуватиме, зміцнюватиме економічно”, – зазначив Сергій Лисак.

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