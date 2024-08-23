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  • Які щеплення потрібно зробити дітям Дніпра перед дитсадком і школою: перелік

Які щеплення потрібно зробити дітям Дніпра перед дитсадком і школою: перелік

Сьогодні 07:25
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Дітям Дніпра перед навчальним роком у дитсадках та школах потрібно пройти медогляд та зробити щеплення.

Новости Днепра про Які щеплення потрібно зробити дітям Дніпра перед дитсадком і школою: перелік

Після проходження медогляду, видають довідку «Довідку форма № 086/о, де вказується інформація про отримання дитиною профілактичних щеплень відповідно до віку за Національним календарем профілактичних щеплень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Які щеплення потрібно зробити перед дитсадком
Діти, яких батьки планують віддати в дитячий садок, мають бути щеплені проти 10 хвороб: туберкульозу, гепатиту В (3 дози), кору, епідемічного паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця (4 дози), поліомієліту (4 дози) та гемофільної інфекції (3 дози).

Які щеплення потрібно зробити перед школою
Батькам першачків слід пам’ятати: на додачу до вже перелічених щеплень дитина в 6 років має отримати другу дозу проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, п’яту дозу – проти поліомієліту та проти дифтерії і правця. У 14 років дитина має отримати шосте щеплення проти поліомієліту, а в 16 – щеплення проти дифтерії та правця.

Щоб вакцинувати дитину, потрібно записатися на прийом до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписана декларація, або звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я. Уся вакцинація за Календарем – безкоштовна. Під час прийому лікар відповість на всі запитання про вакцинацію.

Якщо дитина не отримала профілактичного щеплення відповідно до віку, необхідно звернутися до педіатра або сімейного лікаря, який огляне дитину та складе індивідуальний графік щеплення з урахуванням віку дитини та отриманих попередніх щеплень, роз’яснить, де і коли ці щеплення потрібно зробити.

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Новости Днепра про Які щеплення потрібно зробити дітям Дніпра перед дитсадком і школою: перелікУкраїнська Новости Днепра про Які щеплення потрібно зробити дітям Дніпра перед дитсадком і школою: перелікРусский

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