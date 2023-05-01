Які нововведення чекають на мешканців Дніпра з 1 травня 2023 року

Місяць травень принесе мешканцям Дніпра та всієї України чимало нововведень. Торкнуться вони всіх: водіїв, пенсіонерів, отримувачів субсидій.

На які зміни чекати з 1 числа – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Виплати від держави

Цього місяця стартують виплати одноразової грошової допомоги співробітникам об’єктів критичної інфраструктури, місцевого самоврядування, держслужбовцям яким було завдано шкоди під час виконання службових обов’язків у районах ведення бойових дій. Закон, що регулює виплати, був прийнятий у березні цього року. Так, ті, хто в результаті отримав інвалідність І групи отримають по 0,8 млн грн, ІІ – 0,5 млн грн, ІІІ – 0,2 млн грн, а у разі загибелі людини мільйон гривень отримають її родичі. Виплату можна буде одержати протягом трьох років після отримання інвалідності.

Щорічні травневі виплати, які отримували інваліди війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасники бойових дій, члени сімей загиблих учасників війни тепер перенесено на жовтень та приурочено до Дня захисників та захисниць України.

У травні майже 600 тис працюючим пенсіонерам буде автоматично проведено перерахунок пенсій. Надбавку отримають ті, хто має 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або після її попереднього перерахунку.

Перерахунок субсидії

Травень – місяць, коли в Україні традиційно робиться перерахунок субсидій на оплату комуналки, оскільки квітень вважається місяцем, що завершує опалювальний сезон. В результаті перерахунку субсидія для деяких категорій громадян може бути зменшена, а деякі взагалі можуть її позбутися – якщо мають борги понад 680 грн, або їх доходи будуть визнані такими, що дозволяють оплачувати комуналку без допомоги від держави, або ж вони здійснили покупку на більш ніж 50 тис. грн. Перерахунок буде проходити автоматично. Але якщо у складі домогосподарства є ВПО, кількість осіб, які проживають у домогосподарстві менша від тих, хто там зареєстрований або людина звертається за субсидією на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – то для перерахунку їм потрібно все ж таки подати документи.

Нововведення для водіїв

З 1 травня водії можуть не включати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час їзди за містом у денний час. Діятиме норма до 1 жовтня.

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