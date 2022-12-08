Які графіки відключень світла діють в Дніпрі

У ДТЕК розповіли, які графіки відключень діють у Дніпрі.

На жаль, ніякі. Сьогодні без графіків та світло можуть вимкнути у будь-який момент. Про це повідомили на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Ситуація з енергетикою досі дуже складна, тому в Дніпрі та області діють екстрені відключення. За словами представників ДТЕК, вони потрібні, щоб обладнання не вийшло із ладу.

Якщо ще є світло – заряджайте гаджети. Про всяк випадок не користуйтесь ліфтом. Якщо електрику вимкнули – витягніть електроприлади з розеток, щоб під час включення електроенергії вони не погоріли.

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