Які графіки відключень світла діють в Дніпрі

На жаль, ніякі. Сьогодні без графіків та світло можуть вимкнути у будь-який момент. Про це повідомили на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.
Ситуація з енергетикою досі дуже складна, тому в Дніпрі та області діють екстрені відключення. За словами представників ДТЕК, вони потрібні, щоб обладнання не вийшло із ладу.
Якщо ще є світло – заряджайте гаджети. Про всяк випадок не користуйтесь ліфтом. Якщо електрику вимкнули – витягніть електроприлади з розеток, щоб під час включення електроенергії вони не погоріли.
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