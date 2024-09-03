Які графіки діятимуть в Дніпрі 4 вересня та хто буде без світла понад 10 годин

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 4 вересня, будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби, повідомили в ДТЕК.
Обсяги відключень:
Тобто якщо все буде добре, споживання буде низьким, тоді світло-сірі графіки застосовувати не будуть.
Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі будуть без світла ще й через планові ремонтні роботи.
У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 4 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
– вул. Інженерна: 2-А, 4-А;
– вул. Квартальна: 29-А;
– просп. Богдана Хмельницького: 113, 118-Д, 119, 121, 123, 127;
– вул. Агрономічна: 1, 2-А, 3-11, 13-19 (непарні);
– вул. Березнева: 7-21 (непарні);
– вул. Відрадна: 1-5, 6-Б, 7, 8, 10-13;
– вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;
– вул. Волоська: 1-14;
– вул. Говорова: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
– вул. Дніпровська: 1-12, 13/1, 14-22;
– вул. Естонська: 1-17, 18-А, 19-24;
– вул. Ігоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-29, 31;
– вул. Квартальна: 38-А;
– вул. Козака Мамая: 1, 2-А, 3, 5-А, 7-Б, 9-А, 11-А, 13-А, 15, 17, 19, 21-А, 23-А, 25, 27, 29, 31, 33-А;
– вул. Костянтинівська: 1-11, 12-А, 13-16, 18;
– вул. Монтажна: 1-22, 23-А, 24-65, 66-А, 67-73;
– вул. Моцарта: 1-14;
– вул. Муравська: 1-8, 10-16;
– вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-66, 67-А, 68-80, 82-87, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);
– вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;
– вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-Б, 17, 19, 21;
– вул. Перемоги: 1-А, 2-22, 24-32, 34-114, 116-132 (парні), 134-Б, 136-198 (парні);
– вул. Печерська: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні); вул. Привільна: 1-5, 7-А, 9-22;
– вул. Самотканська: 1-8, 9/1, 10, 11, 12-А, 13, 14;
– вул. Серпнева: 7, 9, 11-А, 13-Б, 15-А, 17-29 (непарні);
– вул. Смілянська: 1-9 (непарні);
– вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);
– вул. Солонянська: 1-А, 2-22;
– вул. Старицького: 3, 5-22;
– вул. Старова: 1-22;
– вул. Сурська: 30, 32-38, 39-А, 40-68, 69-А, 70-96, 98-131, 133-143 (непарні);
– вул. Філатова: 1-5, 7;
– вул. Фредеріка Шопена: 1-14;
– пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;
– пров. Студентський: 1-15, 17, 19.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі провели унікальну операцію.
Перші кінотеатри у Дніпрі з'явилися на початку минулого сторіччя. Після…
У Дніпрі продовжують видавати учнівські квитки, з якими можна отримати…
Селище Сухачівка у Дніпрі з одного боку виходить до річки,…