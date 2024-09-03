Які графіки діятимуть в Дніпрі 4 вересня та хто буде без світла понад 10 годин

У середу, 4 вересня, світло відключатимуть весь день.

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 4 вересня, будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби, повідомили в ДТЕК.

Обсяги відключень:

00:00 – 05:00 – одна черга

05:00 – 11:00– дві черги

11:00 – 15:00 – одна черга

15:00 – 24:00 – дві черги

Тобто якщо все буде добре, споживання буде низьким, тоді світло-сірі графіки застосовувати не будуть.

Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі будуть без світла ще й через планові ремонтні роботи.

У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 4 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

– вул. Інженерна: 2-А, 4-А;

– вул. Квартальна: 29-А;

– просп. Богдана Хмельницького: 113, 118-Д, 119, 121, 123, 127;

– вул. Агрономічна: 1, 2-А, 3-11, 13-19 (непарні);

– вул. Березнева: 7-21 (непарні);

– вул. Відрадна: 1-5, 6-Б, 7, 8, 10-13;

– вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

– вул. Волоська: 1-14;

– вул. Говорова: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);

– вул. Дніпровська: 1-12, 13/1, 14-22;

– вул. Естонська: 1-17, 18-А, 19-24;

– вул. Ігоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-29, 31;

– вул. Квартальна: 38-А;

– вул. Козака Мамая: 1, 2-А, 3, 5-А, 7-Б, 9-А, 11-А, 13-А, 15, 17, 19, 21-А, 23-А, 25, 27, 29, 31, 33-А;

– вул. Костянтинівська: 1-11, 12-А, 13-16, 18;

– вул. Монтажна: 1-22, 23-А, 24-65, 66-А, 67-73;

– вул. Моцарта: 1-14;

– вул. Муравська: 1-8, 10-16;

– вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-66, 67-А, 68-80, 82-87, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);

– вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

– вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-Б, 17, 19, 21;

– вул. Перемоги: 1-А, 2-22, 24-32, 34-114, 116-132 (парні), 134-Б, 136-198 (парні);

– вул. Печерська: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні); вул. Привільна: 1-5, 7-А, 9-22;

– вул. Самотканська: 1-8, 9/1, 10, 11, 12-А, 13, 14;

– вул. Серпнева: 7, 9, 11-А, 13-Б, 15-А, 17-29 (непарні);

– вул. Смілянська: 1-9 (непарні);

– вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);

– вул. Солонянська: 1-А, 2-22;

– вул. Старицького: 3, 5-22;

– вул. Старова: 1-22;

– вул. Сурська: 30, 32-38, 39-А, 40-68, 69-А, 70-96, 98-131, 133-143 (непарні);

– вул. Філатова: 1-5, 7;

– вул. Фредеріка Шопена: 1-14;

– пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

– пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

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