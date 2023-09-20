Які доплати до пенсії можуть отримати мешканці Дніпра: кому не платитимуть взагалі і як збільшити трудовий стаж

Щороку у різні місяці пенсіонери Дніпра отримують доплати до пенсії. При цьому сума доплат для працюючих пенсіонерів та тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку – різна. Також додатково гроші від держави можуть отримувати ті, хто досяг певного віку.

Журналісти dnepr.info розібралися, які доплати належать, коли їх нараховують і в якому розмірі, а також кому в Україні не зможуть платити пенсію частині громадян та що потрібно для того, щоб докупити страховий стаж.

Доплати до пенсії у 2023 році

Якщо чоловік відпрацював понад 35 років, а жінка понад 30 років, то за кожен додатковий рік їм призначається доплата у вигляді 1% розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто на сьогодні в Україні цей мінімум становить 2093 грн., таким чином, максимальний розмір доплати буде 20,9 грн. за рік.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, то перерахунок пенсії йому проводиться кожні два роки з моменту, коли він досяг пенсійного віку, але не припинив працювати або влаштувався на нову роботу. У такому разі працюючому пенсіонеру доплату за понаднормовий стаж не виплачують – її він зможе отримувати лише коли звільниться з роботи.

Індексація пенсій відбувається щорічно березні місяці. Тоді основний розмір пенсії перераховується для пенсіонерів, які не працюють.

Також пенсіонер може отримувати доплати до пенсії за віком. Їх виплачують лише тим, чий розмір пенсії становить не більше 10,3 грн і лише коли людина досягла 70-річного віку. Так, тим, кому від 70 до 75 років додатково додають до пенсії 300 грн, тим, кому вже виповнилося від 75 до 80 років, додадуть щомісяця 456 грн, а якщо пенсіонеру від 80 і старше – додають 570 грн.

Як збільшити страховий стаж

Через особистий кабінет на порталі ПФУ можна сплатити додаткові страхові внески, якщо трудовий стаж не дотягує до норми. Для цього потрібно укласти договір із Пенсійним фондом та підписати його за допомогою електронного підпису, скориставшись системою GOV.ID або Дія. Підпис.

Після цього потрібно самостійно вибрати розмір страхових внесків, періодичність оплати та тривалість. Суми зараховуються за той місяць, у якому кошти пішли на рахунок Пенсійного фонду України.

Кому не зможуть призначити пенсію у 2023 році

Тим, хто працював на території РФ або перебував у Криму, в Україні не зможуть призначати пенсію. Про це заявила перший заступник міністра соцполітики Дар’я Марчак. За її словами, причина у тому, що підтвердити страховий стаж таких людей дуже складно – їхні пенсійні справи неможливо отримати. За чинним законодавством, щоб призначити таким людям пенсію, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду країни-агресора про те, що РФ не виплачує такому громадянину пенсію. Також не врегульовано питання щодо призначення пенсій для громадян України, які частину життя працювали в Росії.

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