“Яке ти нікчемне х***о”: ведучий з Кривого Рогу відповів ексколезі Шепєлєву, який знімається у Маріуполі

Ще один ведучий, який часто знімався в український шоу, записався у російські пропагандисти.

Мова йде про Дмітрія Шепєлєва, який поїхав знімати передачу про тварин у Маріуполі. Звичайно, це він робить на замовлення російського телеканалу.

Багато хто пам’ятає Шепєлєва, як ведучого “Розсміши коміка” та низки передач на Новому каналі. З початком російського вторгнення шоумен висловився щодо дій Росії і зазначив, що “йому соромно за росіян”, але, як бачимо, гроші зробили свою справу і Дмітрій не проти попрацювати на пропагандистський канал “Росія-1”.

На нову передачу ведучого відреагували колишні колеги, серед яких криворіжець Анатолій Анатоліч.

Шепєлєв білорус, але довгий час працював на два фронти – на українському та російському телебаченні. Як зауважив у своєму Instagram Анатоліч, з Дмітрієм вони познайомили у 2006 році, коли з’їзжалися на свої ранкові шоу.

Я на ХітФм, Педан з Притулою на Новий і Діма на М1. Діма білорус, але завжди його сприймали своїм. І Діма завжди зізнавався в любові до України, в якій в нього склалася чудова кар’єра. Потім Діма переїхав в москву, туди його запросив ернст, на перший канал. Нічого собі. І такі були часи, коли працювали і там і тут. Тут типу то таке, а от там це було рівень. Так було і в кіно і в естраді і в телебаченні. І от Діма їздив і туди і в нас щось вів на новому каналі. А потім Жанна Фріске і вся ця історія. Про це не хочу говорити, – пише ведучий.

Анатоліч зазначив, що не може особисто написати Шепєлєву все, що про нього думає, адже інстаграм заблокував доступ українцям до російських акаунтів.

І ми іноді списувалися в інстаграм з рідних питання, і ніколи не піднімали питання, що Діма в Москві і тд. Ми не були близькими, але зараз я навіть не можу Дімі написати який він мулак, бо його акаунт недоступний в нашому регіоні. Він приїхав в Маріуполь знімати програму для расія1. Про тварин. Ну можеш про Рому зверя зняти, чи про дурять під Києвом. Бо це дійсно тварини. Приїхати в Маріуполь зараз- це визнати себе частиною цієї бляд**ї нациської системи. Стати в один ряд з найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Діма про тваринок. Сподіваюсь ти прочитаєш це. Нажаль в особисті не можу сказати тобі яке ти нікчемне х**ло. Але сподіваюсь тобі передадуть наші спільні знайомі Білоруси, якщо хтось з них ще з тобою спілкується, – написав Анатоліч.

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