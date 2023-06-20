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Яка ситуація у Дніпрі з водою та електропостачанням (адреси відключень)

Сьогодні 19:45
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Станом на 18:00 обслуговуюча компанія вже завершила роботи на внутрішньобудинкових мережах, відновлено водопостачання на просп. Гагаріна, 100, 102, 104. Також виконані аварійні роботи на вул. Короленка, 27.

Новости Днепра про Яка ситуація у Дніпрі з водою та електропостачанням (адреси відключень)

Вже відновлено водопостачання у будинках № 21-35 на цій вулиці. 

Наразі аварійні роботи з відключенням водопостачання продовжуються за такими адресами:

  • вул. Космодромна, 5. Припинено водопостачання по вул. Космодромна, 5, 7;
  • с. Старі Кодаки на вул. Паркова, 40. Тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців всього селища.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 червня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на просп. Богдана Хмельницького, 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

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Новости Днепра про Яка ситуація у Дніпрі з водою та електропостачанням (адреси відключень)Українська Новости Днепра про Яка ситуація у Дніпрі з водою та електропостачанням (адреси відключень)Русский

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