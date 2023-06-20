Яка ситуація у Дніпрі з водою та електропостачанням (адреси відключень)

Вже відновлено водопостачання у будинках № 21-35 на цій вулиці.
Наразі аварійні роботи з відключенням водопостачання продовжуються за такими адресами:
Водопостачання відновлять до кінця дня.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 червня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на просп. Богдана Хмельницького, 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.
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