Як зробити повербанк для холодильника та ноутбука і скільки це коштує

Минулого тижня деякі мешканці Дніпра залишилися без світла на 30 і більше годин. Жодний пауербанк і телефон не зможуть пропрацювати таку кількість часу без підключення до электромережі, не кажучи вже про ноутбуки. Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно зробити, щоб забезпечити себе світлом протягом тривалого часу.

Для того, щоб зробити потужний повербанк знадобиться інвертор – простими словами це перетворювач напруги та автомобільний акумулятор. Останній видає напругу 12В, що для квартири недостатньо. Тому і потрібен перетворювач, підключивши який власник акумулятора «на виході» отримає необхідні 220 В. Завдяки інвертору до акумулятора можна буде під’єднати не лише ноутбук, телефон чи лампу, а й навіть холодильник з телевізором.

У зв’язці акумулятор-інвертор найдорожчим буде останній. Найпростіший акумулятор обійдеться в 2 тис грн, а ось перетворювач коштує дорожче. Все – через його можливі додаткові функції. Він, наприклад, може заряджати акумулятор від мережі, коли в будинку є електрика. Таким чином, можна буде обійтися без зарядного пристрою до акумулятора. Якщо у вас немає автомобіля або ви ніколи не займалися зарядкою акумулятора в гаражі, на зарядне також доведеться витратитися, в комплекті воно не йде і коштує в середньому 1,5 тис грн.

Звичайний перетворювач коштуватиме близько 3 тис. грн. Якщо потрібно, щоб удома працювало кілька ноутбуків, телевізор, холодильник, то за інвертор доведеться викласти вдвічі більше. Чим дорожчий перетворювач – тим більше він може видати потужності, якої й вистачить, щоб у квартирі була автономна електрика. Чим дорожчий інвертор – тим більше у ньому функцій. У деяких, крім розеток, відразу є кілька USB портів, таким чином можна заряджати телефон або пауербанк, а розетку залишити для холодильника або ноутбука.

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