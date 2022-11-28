Як зробити повербанк для холодильника та ноутбука і скільки це коштує

Для того, щоб зробити потужний повербанк знадобиться інвертор – простими словами це перетворювач напруги та автомобільний акумулятор. Останній видає напругу 12В, що для квартири недостатньо. Тому і потрібен перетворювач, підключивши який власник акумулятора «на виході» отримає необхідні 220 В. Завдяки інвертору до акумулятора можна буде під’єднати не лише ноутбук, телефон чи лампу, а й навіть холодильник з телевізором.
У зв’язці акумулятор-інвертор найдорожчим буде останній. Найпростіший акумулятор обійдеться в 2 тис грн, а ось перетворювач коштує дорожче. Все – через його можливі додаткові функції. Він, наприклад, може заряджати акумулятор від мережі, коли в будинку є електрика. Таким чином, можна буде обійтися без зарядного пристрою до акумулятора. Якщо у вас немає автомобіля або ви ніколи не займалися зарядкою акумулятора в гаражі, на зарядне також доведеться витратитися, в комплекті воно не йде і коштує в середньому 1,5 тис грн.
Звичайний перетворювач коштуватиме близько 3 тис. грн. Якщо потрібно, щоб удома працювало кілька ноутбуків, телевізор, холодильник, то за інвертор доведеться викласти вдвічі більше. Чим дорожчий перетворювач – тим більше він може видати потужності, якої й вистачить, щоб у квартирі була автономна електрика. Чим дорожчий інвертор – тим більше у ньому функцій. У деяких, крім розеток, відразу є кілька USB портів, таким чином можна заряджати телефон або пауербанк, а розетку залишити для холодильника або ноутбука.
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