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Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

Сьогодні 17:21
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Майже 80 років на центральному проспекті Дніпра простояла чотириповерхова будівля «Дитячого світу». На його стінах були намальовані мультяшні герої, а влітку поруч із магазином працювало кафе-морозиво та стояли автомати з газованою водою.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як змінювалася будівля «Дитячого світу» за роки свого існування і що там можна було купити.

Наприкінці 1930-х років на місці Старогостинного ряду на центральному проспекті Дніпра вирішили збудувати великий магазин. Для цього було знесено три лави. На момент зведення «Дитячого світу» на проспекті вже було два значні магазини – ЦУМ та «Пайторг». Усі три будівлі спроектував архітектор Олександр Красносельський.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

За час свого існування «Дитячий світ» пережив кілька реконструкцій і до нашого часу він дійшов у дуже зміненому вигляді. Мало хто знає, що на його сходових майданчиках було намальовано героїв  мультфільмів та кольорові вітражі.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

«Дитячий світ» відкрився 1939 року. Декілька поверхів займали відділи де все призначалося для дітей: іграшки, предмети побуту, одяг.

Під час Другої світової війни його було зруйновано. Відновити магазин вдалося лише у 1948 році. Тоді ж площа будівлі збільшилася до 1127 кв м. Тут працювало 17 відділів.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

1987 року «Дитячий світ» пережив ще одну реконструкцію. Його фасад став більшим у два рази, кількість поверхів збільшилася на два, а загальна площа магазину стала більшою у 5,6 разів і склала 18 тис кв м.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

Тоді ж у будівлі з’явилися ескалатори. У «Дитячому світі» була своя їдальня, медпункт, АТС, душові для персоналу. Кількість відділів також збільшилась – до 26. У магазині працювало 220 осіб. На одному поверсі продавалися товари для новонароджених, на іншому тільки для дівчаток, ще на одному тільки для хлопчиків.

Влітку біля магазину працювало кафе-морозиво – у ньому можна було скуштувати пломбір із шоколадом у металевих креманках та стояли автомати з газованою водою. Можна було випити як звичайної води, так і з сиропом.

Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалатор

«Дитячий світ» було знесено у 2008 році. Тепер на його місці знаходиться ТЦ «Пасаж».

Фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», В. Рязанов

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Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалаторУкраїнська Новости Днепра про Як змінювався легендарний «Дитячий світ» якого вже не існує у Дніпрі: вітражі, мультгерої та ескалаторРусский

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