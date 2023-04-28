Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

Поточним ремонтом почали оновлювати тротуар бульвару Слави.

Тут планують відновити покриття та сам тротуар, який отримає зонування кольором плитки, заїзди в двори виконають також з плитки.

Оскільки це не реконструкція, підняти проїзди до рівня тротуару не вийшло через проблему відведення води з дворів. Але пониження буде дуже плавним.