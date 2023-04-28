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  • Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

Сьогодні 19:15
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Поточним ремонтом почали оновлювати тротуар бульвару Слави.

Новости Днепра про Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

Тут планують відновити покриття та сам тротуар, який отримає зонування кольором плитки, заїзди в двори виконають також з плитки.
 
Оскільки це не реконструкція, підняти проїзди до рівня тротуару не вийшло через проблему відведення води з дворів. Але пониження буде дуже плавним.

Тут з‘явиться 2-стороння велодоріжка шириною 2.5 м. Від тротуару її відділятиме буфер з плитки темнішого кольору.

Як закінчать цей бік бульвару, перейдуть до протилежного тротуару. Там втілять такі ж рішення: зонування тротуару, велодоріжка, проїзди в плитці.
 

Новости Днепра про Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

Новости Днепра про Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка

 
Джерело: Urban Dnipro
 

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Новости Днепра про Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плиткаУкраїнська Новости Днепра про Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плиткаРусский

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