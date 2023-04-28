Сайт Дніпра Новини Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка Як зміниться частина бульвару Слави після реконструкції: двостороння велодоріжка та кольорова плитка
Поточним ремонтом почали оновлювати тротуар бульвару Слави.
Тут планують відновити покриття та сам тротуар, який отримає зонування кольором плитки, заїзди в двори виконають також з плитки.
Оскільки це не реконструкція, підняти проїзди до рівня тротуару не вийшло через проблему відведення води з дворів. Але пониження буде дуже плавним.
Тут з‘явиться 2-стороння велодоріжка шириною 2.5 м. Від тротуару її відділятиме буфер з плитки темнішого кольору.
Як закінчать цей бік бульвару, перейдуть до протилежного тротуару. Там втілять такі ж рішення: зонування тротуару, велодоріжка, проїзди в плитці.
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Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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