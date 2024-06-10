Як змінилися ціни на нерухомість у Дніпрі та області за весну

Стало відомо, як змінилися ціни на новобудови, вторинну нерухомість та оренду в Дніпропетровській області та інших регіонах України.

На кінець травня 2024 року на первинному ринку нерухомості зафіксовано 76% активних відділів продажу. У Дніпропетровській — 80%. Найбільша кількість зафіксована у Закарпатській області – 98%.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру українського маркетплейсу dim.ria.

Так, за весну 2024 року середня вартість одного квадратного метру в новобудові у Дніпропетровській області збільшилася на 1,5 %. Ціна складає 41548 гривень. У дослідженні також зазначили, що таунхауси у Дніпрі складають 16% від кількості новобудов.

Натомість ціна на купівлю квартири на вторинному ринку знизилася на 3 %. Середня вартість однокімнатної квартири у Дніпропетровській області складає 40606 доларів.

Щодо оренди житла, то у травні в Дніпропетровській області кількість пропозицій на ринку поменшала на 15% у порівнянні з березнем. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у нашому регіоні виросла на 11% – до 14944 гривень.

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