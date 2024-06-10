Як змінилися ціни на нерухомість у Дніпрі та області за весну

На кінець травня 2024 року на первинному ринку нерухомості зафіксовано 76% активних відділів продажу. У Дніпропетровській — 80%. Найбільша кількість зафіксована у Закарпатській області – 98%.
Про це йдеться у звіті аналітичного центру українського маркетплейсу dim.ria.
Так, за весну 2024 року середня вартість одного квадратного метру в новобудові у Дніпропетровській області збільшилася на 1,5 %. Ціна складає 41548 гривень. У дослідженні також зазначили, що таунхауси у Дніпрі складають 16% від кількості новобудов.
Натомість ціна на купівлю квартири на вторинному ринку знизилася на 3 %. Середня вартість однокімнатної квартири у Дніпропетровській області складає 40606 доларів.
Щодо оренди житла, то у травні в Дніпропетровській області кількість пропозицій на ринку поменшала на 15% у порівнянні з березнем. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у нашому регіоні виросла на 11% – до 14944 гривень.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі помітили кішку, схожу на рись.
Компанія з Дніпра «Експолайт» долучилася до створення унікальної підсвітки TBC…
У Дніпрі пасажирці в одній із маршруток підклали на сидіння…
Почалися шкільні канікули і багато батьків зайняті питанням: куди подіти…