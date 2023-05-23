Як змінилися ціни на харчі та послуги у Дніпрі та області за квітень

Фахівці обласного управління статистики підрахували, що здорожчало найбільше за квітень 2023 року.

У Дніпрі та області вчергове проаналізували, як змінилися ціни на продукти та послуги. Інфляція дещо сповільнилася, але ціни все ж помітно ростуть. Так, за даними обласного управління статистики у Дніпропетровській області Індекс споживчих цін склав 100,4%.

Що з цінами на продукти

За квітень здорожчали: свинина – на 8,3%, яловичина, кисломолочна продукція, птиця, масло, сало, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, молоко, макарони – на 0,8%-3,1%. Яблука, які були досить дешевими протягом всієї зими помітно підняли в ціні, у середньому на 11,4%.

Деякі продукти подешевшали. Зокрема, яйця, які всю зиму були “золотими” трохи знизилися в ціні – на 6,1%. Крім цього, зменшилася ціна на фрукти, завдяки зниженню вартості цитрусових – на 8,8%, бананів – на 3,5%. Також:

виноград мінус 2,8%);

рис, продукти переробки зернових, олія соняшникова, цукор (0,6-2,2%).

Що з цінами в сфері охорони здоров’я

Тут ціни зросли в середньому на 2,2%

фармацевтична продукція (на 3%);

амбулаторні послуги (на 1,5%).

Транспорт

Є покращення. Ціни на транспорт знизилися на 1,3%. Причина – здешевшання палива та мастил на 4%.

Що з цінами на акцизні алкоголь та цигарки

Ціни на цигарки та спиртне зросли:

алкогольні вироби (на 1,3%);

тютюнові вироби (на 1,3%).

Також, на 1,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, на 1% зросли ціни у сфері відпочинку і культури.

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