Як змінилися ціни на харчі та послуги у Дніпрі та області за квітень

У Дніпрі та області вчергове проаналізували, як змінилися ціни на продукти та послуги. Інфляція дещо сповільнилася, але ціни все ж помітно ростуть. Так, за даними обласного управління статистики у Дніпропетровській області Індекс споживчих цін склав 100,4%.
За квітень здорожчали: свинина – на 8,3%, яловичина, кисломолочна продукція, птиця, масло, сало, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, молоко, макарони – на 0,8%-3,1%. Яблука, які були досить дешевими протягом всієї зими помітно підняли в ціні, у середньому на 11,4%.
Деякі продукти подешевшали. Зокрема, яйця, які всю зиму були “золотими” трохи знизилися в ціні – на 6,1%. Крім цього, зменшилася ціна на фрукти, завдяки зниженню вартості цитрусових – на 8,8%, бананів – на 3,5%. Також:
Тут ціни зросли в середньому на 2,2%
Є покращення. Ціни на транспорт знизилися на 1,3%. Причина – здешевшання палива та мастил на 4%.
Ціни на цигарки та спиртне зросли:
Також, на 1,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, на 1% зросли ціни у сфері відпочинку і культури.
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