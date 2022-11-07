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Як зберігати вершкове масло, щоб воно не псувалося без холодильника

Сьогодні 18:15
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Щоб продовжити термін придатності вершкового масла, потрібно знати деякі нюанси.

Новости Днепра про Як зберігати вершкове масло, щоб воно не псувалося без холодильника

Вершкове масло на вагу зберігається близько 7 днів у холодильнику, якщо загорнути його щільно в пергаментний папір. Термін придатності магазинного масла в упаковці потрібно читати на упаковці. Як правило, воно зберігається до 120 днів.

Якщо ви хочете продовжити термін придатності масла на вагу, спробуйте загорнути його у фольгу, вона добре зберігає свіжість продукту. Потім щільно загорніть масло у поліетиленовий пакет, який не пропускає повітря. Головне не залишати продукт у харчовій плівці. У ній масло задихається і швидко жовтіє. Також вершкове масло можна зберігати у маслянці з кришкою. У морозилці вершкове масло може зберігатися до року.

Звертайте увагу на те, поряд з якими продуктами лежить вершкове масло. Зберігайте його в холодильнику поруч із готовими продуктами, і в жодному разі не з сирими.

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