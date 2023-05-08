Як зараз виглядає одна із найстаріших водонапірних веж у Дніпрі: блогер показав унікальні фото

Світлинами Артем Костюк поділився на своїй Facebook-сторінці.
Водонапірна вежа на вулиці Белелюбського вважається однією із найстаріших в Дніпрі. Побудували її в 1884 році разом з Катеринославською залізницею. Наразі вона знаходиться на території підприємства, куди немає вільного доступу, тому туди досить важко потрапити.
Блогер опублікував унікальні фото, відзняті його підписником, якому вдалося потрапити всередину споруди.
Тільки подивіться на текстуру цегли і архітектуру. Моя маленька мрія потрапити до неї ближче, а в ідеалі всередину, досі не здійснилася – вона знаходиться на території підприємства, куди немає вільного доступу. Але один з моїх підписників мрію частково здійснив – прислав мені ці світлини. Там виявляється дійсно цікаво! Тільки написи на цеглинах чого коштують, – зауважив блогер.
На цеглі можна побачити старі написи, які залишали відвідувачі. Деякі з них були зроблені на початку 20-го століття.
За легендами, ще у ті часи, коли існувала Катеринославська залізниця, на даху контрабандисти ховалися від поліції. Одного разу син сторожа здав зловмисників поліції, але схованку так і не знайшли.
Ймовірно, завдяки тому, що нема вільного доступу, вежа непогано зберіглась зсередини та не постраждала від міських вандалів.
А це пейзажі, які можна побачити поруч з вежею.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію ще однієї покинутої водонапірної вежі, що розташована на території ДІІТУ.
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