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  • Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Сьогодні 17:44
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Напевно, кожен, хто хоч раз проїжджав проспектом Науки (колишній Гагаріна), звертав увагу на невелику, але масивну триповерхову будівлю з колонами. Це навчальний заклад. Спочатку в його стінах розміщувався землевпорядний технікум, а зараз це коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Будівлю на проспекті було збудовано у післявоєнний період, коли землевпорядний технікум був реорганізований у технікум електрифікації сільського господарства. Отримав навчальний заклад та нове місце «проживання» – будівлю у стилі «сталінський ампір» на проспекті Гагаріна.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

У технікумі було все для навчання та дозвілля студентів – для того, щоб майбутнім спеціалістам було зручно поряд з навчальним закладом облаштували сквер з невеличким фонтаном. Тут студенти могли проводити час під час перерв або після лекцій.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає фонтан біля цього навчального закладу.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

У ті роки у місті облаштували безліч зелених куточків із фонтанами. Розваг було не дуже багато, тому фонтани ставали «місцями притягнень» для людей, які гуляли вулицями. Біля них призначалися зустрічі, побачення, грали діти.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Згодом воду у фонтані вмикати перестали. Він довгий час стояв порожній, перетворювався на чашу смітника.

Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Нині на місці скверу, у тіні дерев розташований невеликий ресторан. На його території знаходиться фонтан. Ванну фонтана заклали дошками і перетворили на щось на кшталт невеликого танцполу чи подіуму, а поруч – поставили інший, невеликий фонтанчик.

фото А. Волок. В. Горлов, група «Рідний Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»Українська Новости Днепра про Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»Русский

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