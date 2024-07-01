Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

Напевно, кожен, хто хоч раз проїжджав проспектом Науки (колишній Гагаріна), звертав увагу на невелику, але масивну триповерхову будівлю з колонами. Це навчальний заклад. Спочатку в його стінах розміщувався землевпорядний технікум, а зараз це коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Будівлю на проспекті було збудовано у післявоєнний період, коли землевпорядний технікум був реорганізований у технікум електрифікації сільського господарства. Отримав навчальний заклад та нове місце «проживання» – будівлю у стилі «сталінський ампір» на проспекті Гагаріна.

У технікумі було все для навчання та дозвілля студентів – для того, щоб майбутнім спеціалістам було зручно поряд з навчальним закладом облаштували сквер з невеличким фонтаном. Тут студенти могли проводити час під час перерв або після лекцій.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає фонтан біля цього навчального закладу.

У ті роки у місті облаштували безліч зелених куточків із фонтанами. Розваг було не дуже багато, тому фонтани ставали «місцями притягнень» для людей, які гуляли вулицями. Біля них призначалися зустрічі, побачення, грали діти.

Згодом воду у фонтані вмикати перестали. Він довгий час стояв порожній, перетворювався на чашу смітника.

Нині на місці скверу, у тіні дерев розташований невеликий ресторан. На його території знаходиться фонтан. Ванну фонтана заклали дошками і перетворили на щось на кшталт невеликого танцполу чи подіуму, а поруч – поставили інший, невеликий фонтанчик.

фото А. Волок. В. Горлов, група «Рідний Дніпропетровськ»

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