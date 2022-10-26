Як зараз виглядає АЗС у Дніпрі, де від ворожої ракети загинуло двоє людей (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Дніпропетровщини.
Ввечері 25 жовтня по Дніпру випустили одну ракету, яка поцілила в заправку. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Двоє людей загинуло, ще четверо отримали серйозні травми.
Вогнем пошкоджено комплекс будівель АЗС, авторинку, будівлю шиномонтажу, легкові автомобілі. Поліцейські вилучили уламки ракети та зафіксували наслідки ворожої атаки.
А ось так виглядає АЗС після ворожої атаки.
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