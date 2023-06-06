Як заощадити на електриці мешканцям Дніпра: розумні розетки, техніка «А+» та нічний тариф

З цього місяця плата за електроенергію для мешканців Дніпра зросла майже вдвічі. Диференціація ціни за кількістю спожитого, як це було раніше, не діє. Незалежно від обсягу спожитої електрики потрібно платити 2,64 грн за кВт-год.

Журналісти dnepr.info розбиралися, як заощадити на електриці та платити менше у майбутньому.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нічний тариф для населення лишається. «Працює» він з 23:00 вечора до 7:00 ранку, а ціна становить 1,32 грн за кВт-год. Він дає змогу частково економити на оплаті. Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно мати двозонний лічильник і техніку, що має функцію відкладеного старту або просто запускати половину процесів, де задіяна електроенергія перед сном, лягаючи спати після 23:00 години.

На нічний час можна перенести роботу бойлера, пральної машинки, мультиварки, посудомийки та в майбутньому – опалення.

Якщо техніка не має функції «відкладений старт», то можна скористатися «розумними» розетками. Вони керуються за допомогою застосунку на сматрфоні та дають можливість автоматично вмикати прилади у потрібний час. Коли прилади не використовуються, то такі розетки можна відключити, щоб навіть у режимі сну пральна машинка або телевізор не споживали зайві кіловати.

Як встановити двозхонний лічильник

Якщо в будинку чи квартирі ще не стоїть двозонний лічильник, його можна купити самостійно або замовити послугу із заміни лічильника у оператора мереж. Обійдеться такий прилад від 1,5 до 3 тис грн. Після встановлення потрібно укласти двотарифний договір з постачальником електроенергії. Щоб почати економити на електроенергії за допомогою лічильника, потрібно спочатку подати заяву про його встановлення в обленерго, а також сплатити процедуру встановлення. Протягом 14 днів постачальник повинен замінити лічильник та видати споживачеві новий договір та рахунок для оплати послуг.

Техніка для економії електроенергії

Найбільше електроенергії у наших будинках споживають прилади, що мають нагрівальні елементи. Це бойлери, чайники, праски, пральні та посудомийні машини, електроплити, духові шафи, обігрівачі та кондиціонери. Хто є найбільшим «ненажерою» сказати складно, оскільки все залежить від того, як часто споживачі користуються цією технікою.

Для того, щоб економія при роботі приладів була максимальною, потрібно вибрати техніку найвищого класу енергоефективності. Вона коштує дорожче, але в майбутньому дозволить суттєво заощадити на платіжках.

Клас енергоефективності техніки позначається буквами від A до D. Чим менше вона споживає – тим вищий клас. Тобто найефективніша техніка – це прилади А-класу. На моделях клас «А» може бути розширено кількість «плюсів». Наприклад, холодильник може бути А-класу або «А+» класу, тобто чим більше «+» – тим більша економія. Наприклад, техніка «А+» дозволяє економити електроенергію на 10% більше, ніж техніка класу «А», а якщо взяти прилад класу «А++», то економія складе вже 20% і так далі. А ось пристрій з маркуванням «В» може споживати вдвічі більше електроенергії, ніж прилад з маркуванням «А+++».

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