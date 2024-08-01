Як за 4 місяці масштабного оновлення змінилася вулиця Калинова в Дніпрі

У Дніпрі триває масштабна реконструкція вулиці Калинової.

Деталями оновлення цієї вулиці на лівому березі поділилися в Facebook-спільноті Urban Dnipro.

Роботи вже четвертий місяць йдуть на проміжку між вулицями Янтарною та Образцовою. Цьому передувало сім місяців проєктування та консультацій.

Сім місяців проєктування та консультацій, четвертий місяць проведення робіт і десятки дрібних та великих перепон на цьому шляху. Зараз, коли рубікон пройдено, і бачу, що у нас все вийшло, все ж хочу поділитися змінами, – зазначають урбаністи.

На цих вулицях будуть:

Велодоріжки з обох боків вулиці;

Нові тротуари та зупинки;

Повністю безбар’єрний простір;

Лінійні сквери з місцями для відпочинку;

Після завершення робіт — озеленення багаторічними рослинами та деревами.

Побачити, що змінилося та буде змінюватися можна на ілюстраціях:

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