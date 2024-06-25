Як виглядають найдорожчі квартири в оренду у Дніпрі: телевізор у дзеркалі та камін у їдальні (ФОТО)

У Дніпрі велика кількість квартир здається в оренду. Варіанти є на різні бюджети – від найекономніших до дорогих. У ціні на оренду квартири в Дніпрі враховується місце розташування будинку, його стан, стан самої квартири, район, де знаходиться будинок, наявність побутової техніки і вид з вікна.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих квартир у Дніпрі.

За 145 тис грн на місяць можна винайняти квартиру на проспекті Нігояна у Дніпрі. Житло знаходиться на 2 поверсі 4-поверхового будинку. Загальна площа квартири – 50 кв м. У приміщенні свіжий ремонт, нові меблі, техніка, панорамні вікна.

Це була найдорожча квартира в Дніпрі в нашій добірці. Оскільки зняти житло на вулиці Вернадського виявилося на кілька тисяч дешевшим. Так, орендувати 4-х кімнатну квартиру тут коштуватиме 143 тис грн. Житло знаходиться у новобудові, на 5, останньому поверсі будинку. У квартирі є кухня-студія, а саме житло – дворівневе. Загальна площа 205 кв м.

Будинок розташований поряд із парком Шевченка. У вартість входить паркінг. У квартирі є тераса з видом на річку та три санвузли.

Зняти квартиру на вулиці Гаванська коштуватиме майже 123 тис грн. У приміщенні 5 кімнат, загальна площа 207 кв м. Будинок-новобуд зданий в експлуатацію у 2021 році. Житло розташоване на 3 середньому поверсі будівлі. У будинку нові меблі, свіжий ремонт.

Є камін у їдальні, літня тераса із зоною барбекю, є капітальна котельня нижче за рівень землі, яка може бути укриттям під час повітряних тривог.

Оренда 3-кімнатної квартири на проспекті Науки (колишній Гагаріна) обійдеться в Дніпрі в 102 тис грн. У квартирі 95 кв м є простора вітальня, кілька спалень, окреме приміщення під гардероб. Можливе проживання із тваринами. Паркінг у вартість не входить. З вікон квартири відкривається краєвид на річку. Житло знаходиться на 6 поверсі 13 поверхового будинку.

Стільки ж коштуватиме оренда 5-ти кімнатної квартири на проспекті Яворницького. Розташована вона на 15 поверсі 22 поверхового будинку. Загальна площа 140 кв м. У квартирі є кухня-їдальня, кілька спалень, вітальня. Будинок знаходиться на початку проспекту.

Оренда дорогого житла на вулиці Гоголя коштуватиме 94 тис грн на місяць. Квартира розташована на 15-му поверсі 24-х поверхового будинку. Загальна її площа 230 кв м, у ній 5 кімнат. Планування: кухня-студія, три спальні, кабінет і два санвузли. Є повний набір меблів, техніки, панорамні вікна, як і в інших квартирах з вибірки – цілодобове відеоспостереження в під’їзді та дворі.

Оренда квартири на Січеславській Набережній коштуватиме майже 88 тис грн. У ній 4 кімнати, а розташоване житло на 5 поверсі 7-ми поверхового будинку-новобуду. Квартира оснащена системою «розумний будинок», яка керує освітленням, автоматичним закриттям штор, включенням опалення та іншими речами. У всіх кімнатах, включаючи ванну, є музичні колонки, на кухні – вбудований пилосос і совок для прибирання. У ванній кімнаті в дзеркало вбудований телевізор.

Трохи дешевше – майже 86 тис грн коштуватиме оренда 3-х кімнатної квартири на вулиці Любарського. Житло розташоване на 9 поверсі 11 поверхового будинку. У квартирі 168 кв м загальної площі. Є дві спальні, гардероб, два санвузли, велика вітальня, кабінет, їдальня, кухня. У квартирі новий сучасний ремонт та дорога техніка.

Зняти житло майже в самому центрі міста – на вулиці Якова Самарського коштуватиме 81 тис грн на місяць. За ці гроші орендар отримає 4-кімнатну квартиру загальною площею 215 кв м, яка розташована на 6 поверсі 7-ми поверхового будинку. У приміщенні кілька спалень, кабінет, вбиральні, 3 санвузли.

Зняти квартиру на Набережній Перемоги можна за майже 82 тис грн. За цю суму орендар може розраховувати отримати житло на 22 поверсі 25 поверхового будинку, у квартирі 160 кв м. У дворі будинку є басейн, спа-зона, пляж, яхт-клуб. Квартира знаходиться в будинку-новобуді, в ній вже зроблено ремонт і є вся необхідна техніка.

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