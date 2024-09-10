Як виглядають найдешевші кімнати в оренду в різних районах Дніпра: ціни на вересень 2024 року

Зняти кімнату у Дніпрі в рази дешевше, ніж орендувати квартиру, при цьому немає потреби повністю платити за комуналку, потрібно лише вносити свою частину. І це головна перевага для тих, кому потрібний дах над головою. З недоліків до такого варіанту оренди належить необхідність розділяти кухню та санвузол з ванною з іншими мешканцями квартири: сусідами чи власником житла.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат, які можна зняти у різних районах Дніпра.

Соборний район

Орендувати кімнату в Дніпрі в Соборному районі коштуватиме 1,5 тис грн. За комуналку доведеться доплачувати від 400 до 700 грн. залежно від сезону. Кімната знаходиться в 2-х кімнатній квартирі, в панельному будинку на житловому масиві Сокіл. Меблі в кімнаті старі, а ремонт був давно, але й орендна плата за неї мінімальна.

Шевченківський район

Зняти кімнату у Дніпрі у Шевченківському районі коштуватиме 3 тис грн на місяць. Кімната знаходиться у 3-х кімнатній квартирі. У приміщенні також мешкає господиня. У кімнаті є ліжко, шафа, стіл та крісло. Меблі та ремонт старі. Житло знаходиться у районі Запорізького шосе.

Центральний район

Винайняти кімнату в Центральному районі Дніпра коштуватиме 2,8 тис грн. Будинок знаходиться у районі вулиці Савченка. Кімната знаходиться у 3-х кімнатній квартирі. З меблів є стіл, стілець, ліжко, шафа, трюмо. У квартирі проведено інтернет. Додатково доведеться сплачувати 50% комунальних послуг.

Новокодацький район

Зняти кімнату в районі житлового масиву Червоний Камінь, у Новокодацькому районі коштуватиме 3 тис грн. Жити можна буде в одній із кімнат 3-кімнатної квартири у панельному будинку. У кімнаті є 2 дивани, вихід на лоджію. Ремонт у кімнаті був давно, меблі також купували років 30 тому.

Нижньодніпровський район

Орендувати кімнату в цьому районі коштуватиме щонайменше 4 тис грн на місяць. Комунальні досить високі – 1,8-2,5 тис. грн. залежно від сезону. Кімната знаходиться у гуртожитку. У кімнаті є своя пральна машинка, душова, мийка, а також додатковий «поверх», де можна обладнати або ще одну спальню або додаткову кімнату. Гуртожиток знаходиться у районі вулиці Каруни.

Індустріальний район

Винайняти кімнату в Індустріальному районі Дніпра коштуватиме 3 тис грн. За ці гроші можна орендувати кімнату в 2-х кімнатній квартирі в житловому будинку на масиві Лівобережний. У кімнаті є все потрібне для проживання.

Самарський район

Орендувати приміщення для проживання у Самарському районі Дніпра коштуватиме 2,5 тис грн. У кімнаті є диван, крісло, шафа та стіл, вихід на балкон. Житло знаходиться на 2 поверсі 10 поверхового будинку. Можна проживання із тваринами. У помешканні нещодавно був косметичний ремонт. Терріторіально житло знаходиться у Придніпровську.

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