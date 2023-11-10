Як виглядає будівля, де знаходився єдиний у Дніпрі ломбард: пропрацював 70 років (ФОТО)

Сьогодні у Дніпрі працює маса ломбардів. Знаходяться вони у невеликих МАФах чи квартирах на перших поверхах будинків. Але ще 25 років тому у місті діяв лише один ломбард і розташовувався він у величезній триповерховій будівлі, побудованій понад 100 років тому. У цьому будинку ломбард пропрацював без перерви близько 70 років.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав єдиний ломбард Дніпра та як він виглядає зараз.

У 1903 році Міська Дума прийняла рішення створити у місті ломбард, для розробки його статуту навіть було створено спеціальну комісію. Над документом працювали цілий рік і представили його 1904 року. У статуті було прописано відсоткову ставку, умови погашення, викупу та зберігання речей. Відкрити ломбард планували вже у 1905, але через проблеми з фінансуванням установа запрацювала лише у 1909 році.

Вже через два роки Думою було прийнято рішення, що місце, де знаходиться ломбард мало пристосовано для його потреб, а тому потрібно будувати нову будівлю. Розмістити приміщення ломбарду вирішили на Великій Базарній вулиці. Будівництвом приміщення займався Шефтель Френкель. Проектом приміщення займався міський архітектор Дмитро Скоробогатов. Звели будинок до серпня 1913 року.

Окрім самої будівлі ломбарду у дворі ділянки де він знаходився було кілька додаткових будівель, серед яких – невеликий житловий будинок та кілька складів.

Контора користувалася популярністю серед місцевого населення, але у 1919 році ломбард припинив свою діяльність, оскільки всі цінні речі та гроші були з нього вкрадені під час революційних подій у місті.

Знову свої двері ломбард на Великій Базарній відчинив лише у 1925 році і пропрацював він аж до кінця 1990-х років. Весь цей час це був єдиний ломбард, що працював у місті. Не закривався він навіть під час німецької окупації міста у 1940-х роках. Весь цей час він називався «Комунальний ломбард», але не витримав конкуренції з приватними побратимами, які масово стали з’являтися в Дніпрі наприкінці 1990-х років.

Весь цей час ломбард знаходився в тому самому приміщенні, побудованому Френкелем в 1913 році. Після закриття установи, через кілька років будівлю ломбарду було відреставровано та перебудовано.

У будівлі досі збереглося кілька старовинних елементів часів Катеринослава – плитка для підлоги, перила, ковані ворота та двері. Нині у приміщенні знаходяться різні офіси.

фото: О. Волок, управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра

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