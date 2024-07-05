Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місці

Раніше біля вокзалу у Дніпрі був ресторан. Заклад користувався популярністю у багатьох містян. Раніше на місці ресторану був сад із літнім театром.

Журналісти dnepr.info дізналися історію ресторану, який було збудовано на місці саду.

Ресторан «Зустріч» знаходився біля залізничного вокзалу та був відкритий у 1969 році. Ресторани біля вокзалу або на самому вокзалі вважалися найпопулярнішими серед людей, що приїжджають і зустрічають. Ресторан став своєрідною «філією» ресторану «Дорожній», який знаходився безпосередньо у будівлі самого вокзалу. В обох цих ресторанах шеф-кухарем працював Микола Губа. У вільний від роботи час кулінар писав книги з рецептами та вигадував різні страви.

Наприклад, його котлети «Дорожні» – пропорції, розмір та прожарювання стали стандартними для всіх ресторанів країни. Він готував для іноземних делегацій та керівників держави. Ще один винахід шеф-кухаря та одночасно коронна страва ресторану – м’ясне асорті на спиртовці. Завдяки вогню, що горить, страва залишалася гарячою доки її не з’їдали.

Ресторан «Зустріч» працював цілодобово, за рік приймаючи тисячі відвідувачів. Декому так подобалося обслуговування та їжа у закладі, що вони сюди приїжджали спеціально з іншого кінця міста.

Ресторан знаходився в невеликій двоповерховій будівлі з великими залами та масивними сходами. До цього на місці ресторану за часів Катеринослава був Сад Товариства Тверезості – організації, яка об’єднувала громадян, які боролися за тверезість. Тут був літній театр і заборонялося розміщувати корчми.

Згодом ресторан закрився. Нині на місці «Зустрічі» працює магазин. Він знаходиться в тому самому приміщенні, що і ресторан.

фото: Л. Соколова, група “Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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