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  • Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місці

Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місці

Сьогодні 17:45
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Раніше біля вокзалу у Дніпрі був ресторан. Заклад користувався популярністю у багатьох містян. Раніше на місці ресторану був сад із літнім театром.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місці

Журналісти dnepr.info дізналися історію ресторану, який було збудовано на місці саду.

Ресторан «Зустріч» знаходився біля залізничного вокзалу та був відкритий у 1969 році. Ресторани біля вокзалу або на самому вокзалі вважалися найпопулярнішими серед людей, що приїжджають і зустрічають. Ресторан став своєрідною «філією» ресторану «Дорожній», який знаходився безпосередньо у будівлі самого вокзалу. В обох цих ресторанах шеф-кухарем працював Микола Губа. У вільний від роботи час кулінар писав книги з рецептами та вигадував різні страви.

Наприклад, його котлети «Дорожні» – пропорції, розмір та прожарювання стали стандартними для всіх ресторанів країни. Він готував для іноземних делегацій та керівників держави. Ще один винахід шеф-кухаря та одночасно коронна страва ресторану – м’ясне асорті на спиртовці. Завдяки вогню, що горить, страва залишалася гарячою доки її не з’їдали.

Ресторан «Зустріч» працював цілодобово, за рік приймаючи тисячі відвідувачів. Декому так подобалося обслуговування та їжа у закладі, що вони сюди приїжджали спеціально з іншого кінця міста.

Ресторан знаходився в невеликій двоповерховій будівлі з великими залами та масивними сходами. До цього на місці ресторану за часів Катеринослава був Сад Товариства Тверезості – організації, яка об’єднувала громадян, які боролися за тверезість. Тут був літній театр і заборонялося розміщувати корчми.

Згодом ресторан закрився. Нині на місці «Зустрічі» працює магазин. Він знаходиться в тому самому приміщенні, що і ресторан.

фото: Л. Соколова, група “Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місціУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав легендарний ресторан «Зустріч» у Дніпрі: що тепер на його місціРусский

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