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  • Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Сьогодні 13:08
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Брянський завод – найперший та найвідоміший завод міста. З його «відділів» вийшли кілька інших заводів Дніпра, зокрема коксохімічний та металургійний, сталеливарний та прокатний.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав Брянський завод понад 100 років тому.

З відкриттям 1884 року залізниці життя міста стрімко змінилося. Біля неї дуже швидко почали з’являтися нові промислові підприємства. Їм були потрібні співробітники, для роботи на заводі з сіл та інших міст у Дніпро приїжджали нові майбутні городяни. Сюди приїжджали й інвестори, які бажають розпочати свою промислову справу чи знайти компаньйона. Більша кількість населення та його платоспроможність позитивно впливали на добробут та розвиток міста.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Першим заводом, який заробив у Дніпрі, був Брянський завод – сьогодні це «Петрівка». Він відкрився 1887 року. Тоді завод називався «Олександрівський Південно-Російський завод Брянського акціонерного товариства». Щоправда, самі співробітники та мешканці міста називали завод просто: «Брянка» чи «Брянський завод». У рік відкриття було запущено першу доменну піч. Через рік на заводі працювало майже 2 тис робітників.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

В 1895 році на «Брянці» працювало вже 4 доменних і стільки ж мартенівських печей, 6 прокатних верстатів та 7 тис співробітників. Перед початком Першої Світової війни завод займав перше місце в країні з виплавки чавуну і друге з виплавки сталі і прокату.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Після відкриття заводу поруч із ним одразу виникло поселення, у місті більш відоме як «Брянська колонія». Тут знаходилася дирекція заводу, будинки для інженерів та техніків, квартири робітників і навіть місця, де співробітники Брянського заводу могли проводити своє дозвілля – невеликий театр та аудиторія народних читань, своя школа для дітей. Також було збудовано Брянську церкву, де сьогодні знаходиться Будинок органної та камерної музики.

У 1922 році завод перейменували і він перетворився на завод ім. Петровського». З того часу його прозвали «Петрівкою». Завод продовжував розвиватися, тут працювало вже понад 15 тис співробітників, було пущено коксовий цех, який згодом став самостійним підприємством – Коксохімічним заводом. На заводі робилися металеві конструкції для мостів ДніпроГЕС, вироблялися контактні рейки для метро.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

Під час окупації міста загарбники намагалися запустити доменну піч, але їм завадили підпільники. Окупанти відмовилися від ідеї запуску заводу, а розмістили на його території цех із виробництва мармеладу. Після звільнення міста насамперед було відновлено завод та запущено його печі.

Одним із символів заходу є його гудок. Сигнал можна почути 3 рази на день: 7 ранку, 15 годин дня та 23 години вечора.

Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудок

У середині 1990-х років його торкнулася загальна криза і завод був виставлений на продаж. У 2010 році завод знову змінив назву і став «Євраз-ДМЗ ім. Петровського», а ще пізніше «Євраз Дніпровський металургійний завод», але серед жителів Дніпра його, як і раніше, часто називають «Петрівкою».

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Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудокУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав легендарний Брянський завод у Дніпрі понад 100 років тому: доменні печі та знаменитий гудокРусский

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