Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Дніпро міняється з кожним днем. У місті з'являються нові будинки, торгові центри, проїзні вулиці стають пішохідними і навпаки. Дізнатися і згадати, як наше місто виглядало раніше, можна тільки по фото.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як на початку 1970-х років виглядав Дніпро на кольорових листівках.

Отак виглядали клумби на центральному проспекті Дніпра на початку 1970-х років. Нині на місці квітників просто росте трава.\

Дуже мальовничо виглядало озеро у парку Глоби та міст через нього. Сьогодні вони виглядають не так привабливо, але загалом листівка добре передає суть прогулянок у парку – люди люблять гуляти біля озера та мосту.

Нині у Дніпрі є величезний, але покинутий порт. На початку 1970-х років річковий вокзал виглядав так.

І знову парк Глоби. Він мав велику популярність у тих, хто друкував листівки та підбирав сюжети до них. На фото – міст, що вже не існує, до неіснуючого Літнього театру.

А це – вхід до парку. З того часу колони мало змінилися. Хіба що трохи зблідли і фарба на них не виглядає так яскраво.

На картинці складно впізнати проспект Гагаріна та корпус ДХТІ.

А ось вид із Монастирського острова та оглядовий майданчик біля монумента Т. Шевченка практично не змінилися.

Ось так, понад 50 років тому виглядав один із корпусів ДНУ на центральному проспекті. З того часу фасад корпусу вже встиг змінити колір декілька разів, а на дорозі побільшало транспорту.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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