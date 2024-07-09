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  • Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Сьогодні 11:02
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Дніпро міняється з кожним днем. У місті з'являються нові будинки, торгові центри, проїзні вулиці стають пішохідними і навпаки. Дізнатися і згадати, як наше місто виглядало раніше, можна тільки по фото.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як на початку 1970-х років виглядав Дніпро на кольорових листівках.

Отак виглядали клумби на центральному проспекті Дніпра на початку 1970-х років. Нині на місці квітників просто росте трава.\

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Дуже мальовничо виглядало озеро у парку Глоби та міст через нього. Сьогодні вони виглядають не так привабливо, але загалом листівка добре передає суть прогулянок у парку – люди люблять гуляти біля озера та мосту.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Нині у Дніпрі є величезний, але покинутий порт. На початку 1970-х років річковий вокзал виглядав так.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

І знову парк Глоби. Він мав велику популярність у тих, хто друкував листівки та підбирав сюжети до них. На фото – міст, що вже не існує, до неіснуючого Літнього театру.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

А це – вхід до парку. З того часу колони мало змінилися. Хіба що трохи зблідли і фарба на них не виглядає так яскраво.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

На картинці складно впізнати проспект Гагаріна та корпус ДХТІ.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

 

А ось вид із Монастирського острова та оглядовий майданчик біля монумента Т. Шевченка практично не змінилися.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Ось так, понад 50 років тому виглядав один із корпусів ДНУ на центральному проспекті. З того часу фасад корпусу вже встиг змінити колір декілька разів, а на дорозі побільшало транспорту.

Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспектіУкраїнська Новости Днепра про Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспектіРусский

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