Як виглядав Дніпро на кольорових листівках 50 років тому: без машин та з квітниками на проспекті

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як на початку 1970-х років виглядав Дніпро на кольорових листівках.
Отак виглядали клумби на центральному проспекті Дніпра на початку 1970-х років. Нині на місці квітників просто росте трава.\
Дуже мальовничо виглядало озеро у парку Глоби та міст через нього. Сьогодні вони виглядають не так привабливо, але загалом листівка добре передає суть прогулянок у парку – люди люблять гуляти біля озера та мосту.
Нині у Дніпрі є величезний, але покинутий порт. На початку 1970-х років річковий вокзал виглядав так.
І знову парк Глоби. Він мав велику популярність у тих, хто друкував листівки та підбирав сюжети до них. На фото – міст, що вже не існує, до неіснуючого Літнього театру.
А це – вхід до парку. З того часу колони мало змінилися. Хіба що трохи зблідли і фарба на них не виглядає так яскраво.
На картинці складно впізнати проспект Гагаріна та корпус ДХТІ.
А ось вид із Монастирського острова та оглядовий майданчик біля монумента Т. Шевченка практично не змінилися.
Ось так, понад 50 років тому виглядав один із корпусів ДНУ на центральному проспекті. З того часу фасад корпусу вже встиг змінити колір декілька разів, а на дорозі побільшало транспорту.
фото: група «Рідний Дніпропетровськ»
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