Як виглядав Дніпро без моста на Монастирський острів: унікальне фото

У мережі поділилися унікальним фото будівництва моста на Монастирський острів.

Фотографією поділилися у публічній групі Facebook – “Історія у фотографіях. Єкатеринослав-Дніпропетровськ” та вказали її рік – 1953.

На передньому плані можна побачити молодих веслувальників, поруч з якими на причалі стоїть їхній тренер. На задньому – тільки-но будують пішохідний міст на Монастирський острів.

У коментарях один з провідних співавторів публікації пише:

…Пішохідний міст на острів тільки на стадії будівництва; ферма мосту стоїть ще біля берега; човен та тренер на причалі (пірсі) водної станції ДЗМО; екіпірування веслярів та тренера відповідають року. Один керманич посміхається, а один весляр десь сховався… швидше за все четвертий номер сховався за третім номером, під суворим поглядом тренера.

Однак деякі з коментуючих не згодні з тим, що це все-таки пірс біля ДЗМО, адже він знаходиться ближче до острова, ніж показано на фото.

Нагадаємо, раніше ми писали історію незвичайного будинку в центрі Дніпра, на місці якого раніше був млин.

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