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  • Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечі

Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечі

Сьогодні 12:40
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Купити морозиво у Дніпрі можна не тільки в магазинах, а й у кіосках на вулицях. Точки продажу знаходяться у місцях найбільшого скупчення людей: парках, скверах та інших зелених зонах міста. Продавці сидять під парасолькою поруч із холодильником або знаходяться за вітриною МАФу.

Новости Днепра про Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечі

Журналісти dnepr.info зібрали невелику добірку фото, яка розповідає про те, як раніше у Дніпрі продавали морозиво на вулицях.

Купити морозиво у Дніпрі майже півстоліття тому можна було у спеціалізованих кафе, кіосках з написом «Морозиво» та в парках, де літні ласощі продавали із ящиків-холодильників. Скриньки продавці носили на спеціальному поясі. Вибір солодощів був невеликий: пломбір у стаканчику, вафлях чи ескімо на паличці.

 Морозива теж у них було небагато – в такій шухляді-холодильнику містилося всього кілька десятків брикетів. Ті, кому морозива не дісталося, повинні були чекати поки продавець сходить «на базу» по ласощі і знову прийде в парк.

«Обов’язковою покупкою у парку було морозиво із дерев’яної скриньки. Ми приходили до парку на прогулянку досить рано і ще можна було застати великий вибір. Мені найбільше подобалося ескімо у сріблястій обгортці», – згадує мешканка Дніпра Ольга Астрахова.

Новости Днепра про Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечі

 Але дочекатися продавця не завжди було можливо – він міг змінити маршрут та піти продавати морозиво на іншу точку. Так, крім зелених зон продавці з коробами-холодильникам бували на вокзалах, на центральному ринку. Ходили вони у певний час, коли кількість людей у ​​тому чи іншому місці була максимальною.

На шухляді, що висіла на ремені, була назва заводу-виробника та інвентаризаційний номер. Продавців можна було «пізнати» по білому халату, одягненому поверх повсякденного одягу.

Ящик був не легким, а особливо з морозивом, тож продавщиці щодня носили велику вагу. Як правило, прийшовши до парку, вони зупинялися в тіні дерев або на лавці, ставили поруч короб і всі діти знали, хто це сидить, і тягли до продажу батьків за руки. Після робочого дня продавцям доводилося нести цей важкий короб.

фото: група «Ностальгія по Дніпру»

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Новости Днепра про Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечіУкраїнська Новости Днепра про Як виглядали продавці морозива у Дніпрі півстоліття тому: у білому халаті та з коробом на плечіРусский

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