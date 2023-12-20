Як виглядали легендарні гойдалки «Човники» у парках Дніпра понад 50 років тому (ФОТО)

У різних парках Дніпра наприкінці 1960-х на початку 1970-х з'явилися типові конструкції гойдалок-човників. Проіснували вони досить довго - до початку 1990-х років, але в деяких парках на такій конструкції можна було покататися і наприкінці 1990-х.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядали легендарні гойдалки у парках Дніпра.

Принцип їх був простий – з кожного боку ставало по людині, і вони розгойдували «човен» вперед і назад. Щоб її «розігнати» спочатку були потрібні серйозні зусилля. Спочатку треба було добре поприсідати. Зупинялась гойдалка дуже довго, гальмів в неї не було, тож доводилось чекати час, поки вона остаточно не зупинеться. Конструкція гойдалок була металевою. Встановлювалися вони на дерев’яних помостах. Такий собі собі механічний атракціон. Поруч із блоком гойдалок обов’язково був напис: «Вище балки не розгойдуватися».

Так, наприклад, у парку Шевченка у Дніпрі було два блоки таких гойдалок. Були вони поряд із колесом огляду. Аналогічні стояли у Севастопольському парку, Глоби, Гагаріна та у парку Придніпровська.

«Як добре пам’ятаю ці каруселі. Ще зовсім молоді ми приходили в парк і каталися досхочу. Розгойдуєшся і тоді так класно, справді дух захоплює, начебто летиш», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

Маленьких дітей на такі гойдалки зазвичай не пускали, але іноді вони все ж таки опинялися на «Човниках» «Пам’ятаю, мене ще маленького старша сестра взяла з собою кататися на ці гойдалки. Мені тоді було років чотири. І природно захитало. Причому дуже серйозно. Погано було майже весь день. Після цього я все дитинство боявся цих гойдалок. У пам’яті відразу спливали ті жахливі відчуття після першого разу. Ця гойдалка тоді здавалася мені такою величезною», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Дмитро Білик.

У більшості парків гойдалки простояли до початку 1990-х років, найдовше вони протрималися у парку Глоби.

фото: С. Капінус, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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