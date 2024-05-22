Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Перша біржа праці Катеринослава з'явилася понад сто років тому. Називалася вона «Будинок працьовитості», перебувала у гарному особняку з ліпним декором та допомагала знайти роботу бідним та бездомним людям. Останні навіть могли жити у стінах біржі.

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходилася перша біржа праці, які послуги вона надавала та як вона сьогодні виглядає.

«Будинок працьовитості» знаходився на вулиці Гасовій – сьогодні це проспект Нігояна. Особняк, в якому вона знаходилась був побудований у 1911 році. Кошти на будівництво було виділено благодійними організаціями міста. Виглядала будівля дуже незвичайно. Вона мала пишно оздоблений фасад головного корпусу з ліпниною у формі голів левів, маскаронів у вигляді голів міфічних героїв і дуже скромно оформлені інші частини будівлі.

До того ж будинок у кілька поверхів виглядав дуже дивно серед невеликих глинобитних будиночків, які його оточували. «Будинок працьовитості» знаходився у робочому, небагатому районі міста. Утримувався будинок на гроші із міського бюджету.

«Будинок працьовитості» спеціалізувався на допомозі бездомним, бідним, колишнім ув’язненим та інвалідам. Роботу тут пропонували не складну – потрібно було робити паперові пакети та конверти.

Особняк на кілька поверхів був умовно поділений на дві частини. У першій були приміщення, де працювали люди, в другій – працював свого роду притулок для тих, кому не було куди йти. Люди могли тут переночувати, отримати сніданок, обід чи вечерю у їдальні. Робочий день був 9-годинний, з 60-хвилинною перервою на обід.

Під час Першої світової війни будинок перетворився на військовий шпиталь, працівників було звільнено, а постійних мешканців – видворено. Після цього у вже колишньому «Будинку працьовитості» був санітарний відділ, суд, прокуратура. У 1990-х роках із будівлі хотіли зробити культурний центр. Зробили проект реконструкції, розібрали покрівлю, намагалися зробити нову, але справа не пішла.

Його викупили у приватну власність у міста, але новий власник не став вкладати в приміщення кошти внаслідок чого будівля поступово занепадала. Нині у ньому немає вікон, дверей, даху. Ліпнина на фасаді де-не-де обсипалася і була збита толі внаслідок погодних умов, толі від дій вандалів.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок

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