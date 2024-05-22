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Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Сьогодні 14:29
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Перша біржа праці Катеринослава з'явилася понад сто років тому. Називалася вона «Будинок працьовитості», перебувала у гарному особняку з ліпним декором та допомагала знайти роботу бідним та бездомним людям. Останні навіть могли жити у стінах біржі.

Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходилася перша біржа праці, які послуги вона надавала та як вона сьогодні виглядає.

«Будинок працьовитості» знаходився на вулиці Гасовій – сьогодні це проспект Нігояна. Особняк, в якому вона знаходилась був побудований у 1911 році. Кошти на будівництво було виділено благодійними організаціями міста. Виглядала будівля дуже незвичайно. Вона мала пишно оздоблений фасад головного корпусу з ліпниною у формі голів левів, маскаронів у вигляді голів міфічних героїв і дуже скромно оформлені інші частини будівлі.

До того ж будинок у кілька поверхів виглядав дуже дивно серед невеликих глинобитних будиночків, які його оточували. «Будинок працьовитості» знаходився у робочому, небагатому районі міста. Утримувався будинок на гроші із міського бюджету.

 «Будинок працьовитості» спеціалізувався на допомозі бездомним, бідним, колишнім ув’язненим та інвалідам. Роботу тут пропонували не складну – потрібно було робити паперові пакети та конверти.

Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Особняк на кілька поверхів був умовно поділений на дві частини. У першій були приміщення, де працювали люди, в другій – працював свого роду притулок для тих, кому не було куди йти. Люди могли тут переночувати, отримати сніданок, обід чи вечерю у їдальні. Робочий день був 9-годинний, з 60-хвилинною перервою на обід.

Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Під час Першої світової війни будинок перетворився на військовий шпиталь, працівників було звільнено, а постійних мешканців – видворено. Після цього у вже колишньому «Будинку працьовитості» був санітарний відділ, суд, прокуратура. У 1990-х роках із будівлі хотіли зробити культурний центр. Зробили проект реконструкції, розібрали покрівлю, намагалися зробити нову, але справа не пішла.

Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

Його викупили у приватну власність у міста, але новий власник не став вкладати в приміщення кошти внаслідок чого будівля поступово занепадала. Нині у ньому немає вікон, дверей, даху. Ліпнина на фасаді де-не-де обсипалася і була збита толі внаслідок погодних умов, толі від дій вандалів.

Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок

 

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Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядала перша біржа праці у Дніпрі та що нині на її місці (ФОТО)Русский

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