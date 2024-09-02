Як виглядала набережна до будівництва Китайської стіни: плавні, очерети та пустир

Найдовший багатоквартирний житловий будинок Дніпра – це дев'ятиповерхівка на житловому масиві Перемога, прозвана в народі «Китайською стіною». Будівля має вигнуту лінію, її довжина становить понад 800 метрів або 3 тролейбусні зупинки. У будинку 36 під'їздів та понад 1200 квартир.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала набережна до будівництва цього величезного житлового будинку.

Сам житловий масив Перемога стали будувати наприкінці 1960-х років. Спочатку це було лише 2 масиви – «Мандриківський та «Лоцманський», але потім їх вирішили об’єднати загальною назвою «Перемога». На Лоцманському масиві був Воронцовський острів. Тут любили відпочивати містяни на початку минулого сторіччя.

Китайська стіна у Дніпрі вважається не лише найдовшим будинком житлового масиву та Дніпра, а й найдовшим будинком України. Будівлю будували протягом двох років із 1972 по 1974 роки.

Уся набережна створена шляхом намиву берега. Незвичайна вигнута форма будівлі з’явилася неспроста. Будинок збудували на місці колишньої протоки, що відокремлювала річку від суші невеликого Воронцовського острова, який знаходився неподалік.

Тут були плавні з величезними чагарниками очеретів і частково пустир. Дивлячись на фото складно повірити, що на місці, де плавали на човнах, може стояти житлова будівля.

На місці, де зараз на житловому масиві проходить автошлях і стоять інші багатоповерхові будівлі, була просто вода. На берегах стояли невеликі приватні будиночки, люди, що тут живуть, часто використовували човни для пересування. Але понад 50 років тому все різко змінилося.

Будівництво житлового масиву Перемога закінчилася до 1990-х років.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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