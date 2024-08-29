Як виглядала легендарна «Шашлична» на набережній у Дніпрі: мангал на столі та дерева у залі ресторану

Середина 1970-х років – час, коли у Дніпрі відкриваються різноманітні ресторани, які згодом стають культовими. Понад 50 років тому на тільки побудованій набережній відкрився ресторан «Червоний корал» і згодом перетворився на один із найулюбленіших ресторанів мешканців міста.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати про легендарну «Шашличну», яка знаходилася у ресторанному комплексі «Червоний корал».

Особливістю «Шашличної» було те, що на кожному столику була своя шашличниця з газовими пальниками та відвідувачі самостійно могли засмажити замариноване м’ясо. Пальники були каталітичні, спеціально зроблені так, щоб можна було піддати більше спеки, але не спалити при цьому м’ясо чи зал ресторану.

До шашлику можна було взяти вина чи соку, також подавали хліб та соус.

Щоб створити атмосферу, ніби відвідувачі закладу знаходяться на природі в залі росли дерева – у даху спеціально для їх крон залишили «прорізи». Після вечері бажаючі могли перейти до зали ресторану «Червоний корал», де можна було потанцювати чи подивитись вар’єте-шоу.

Охочий побувати в закладі було так багато, що в деякі дні вони вистоювали чергу, щоб потрапити до зали.

Вхід був платним – потрібно було заплатити за мінімальне замовлення, оскільки вульгарні відвідувачі після шашликів йшли до зали ресторану «Червоний корал» на дискотеку і таким чином могли потрапити на неї безкоштовно у той час, як ті, хто цілеспрямовано приходив до «Червоного коралу», платили за вхід 10 карбованців. Таким чином відвідувачів «Шашличної» та «Корала» вирішили зрівняти, щоб ніхто не відвідував дискотеку та вар’єте-шоу безкоштовно.

«Приходили навіть зі своїм м’ясом (нишком проносили у каструльці), смажили. Ми тоді були студентами. Це середина 1980-х років, було класно», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Дмитро Григоренко.

Заклад зміг вижити у 1990-х роках і закрився на початку 2000-х. Зараз у приміщенні, де колись була танцпол, ресторан та бар знаходяться різні магазини.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста», Л. Чубаров

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