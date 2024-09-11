Як виглядала Коса на Перемозі у Дніпрі до будівництва житлового масиву

Сьогодні Коса на житловому масиві Перемога є одним із найпопулярніших місць відпочинку серед містян. Сюди приходять рибалки, ловити рибу, спортсмени, займатися на тренажерах, любителі пляжного відпочинку, власники собак вигулюють тут домашніх улюбленців. Коса – це штучно намитий острів біля житлового масиву.

Журналісти dnepr.info дізналися історію виникнення Коси і що раніше було на її місці.

За часів Катеринослава тут також полюбляли відпочивати місцеві мешканці. На місці Коси був острів Воронцовський або, як його ще називали, Становою. Якщо перша назва – прізвище власника острова, то друга виникла через те, що козаки влаштовували на ньому «стани» або «уходи» – селилися на острові для сезонної риболовлі та промислу. Говорять, що біля острова водилось дуже багато риби, через що він був популярним серед козаків.

Клаптик суші був набагато більший, ніж нинішня Коса. Він займав територію від сучасного житлового масиву Перемога-1 і тягнувся до Перемоги-5. Ширина його становила близько 2 км. Тут влаштовували пікніки та плавали на човнах навколо острова.

Але все змінилося із будівництвом ДніпроГЕСу. У 1930-х роках острів майже повністю пішов під воду. Все, що залишилося від нього – довга та вузька смужка суші у вигляді коси.

У 1970-х роках, коли розпочалося будівництво Перемоги на місці колишнього острова, стали намувати місце для будівництва. Наша набережна якраз проходить за місцем протоки, що відокремлювала Становий острів від берега річки. А на місці самого острова було збудовано Гребний канал і намито Косу.

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