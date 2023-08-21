Як впродовж 4 місяців ми змінили життя людей в різних куточках України

Разом - до Перемоги!

«Програма «Стійкість» — це проєкт, який фінансується Європейським Союзом і впроваджується неурядовою організацією ЕRIM у партнерстві з Black Sea Trust, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Фондом «Східна Європа», Фондом «Дім прав людини» та Домом прав людини в Тбілісі. Проєкт спрямований на посилення стійкості та ефективності ОГС, що постраждали від війни, та суб’єктів громадянського суспільства, які постраждали від війни в Україні, включно з незалежними ЗМІ та правозахисниками».

Мільйони українців виїхали за межі країни та ще десятки мільйонів залишилися тут із постійним відчуттям страху за своє життя.

Кожен день ми чуємо повітряні тривоги, звуки вибухів та тримаємо напоготові тривожну валізу з необхідними речами. Кожен день ми в очікуванні того, що буде потрібно бігти в невідоме нове місце, щоб врятуватися.

Але незважаючи на складнощі, українці продовжують підтримувати та допомагати один одному. Благодійний фонд Rise of Ukraine з початку співпраці з EU Delegation in Ukraine встиг зробити багато добрих справ, а саме:

1. Здійснити 3 гуманітарні місії на деокуповану територію Херсонської області у Великоолександрівську та Високопільську територіальну громаду. Та привезти мешканцям сіл 600 гуманітарних наборів із продуктами харчування і наборами гігієни та передати 79 наборів із канцелярією, іграшками та смаколиками для діточок.

2. Приїхати з 1 гуманітарною місією на деокуповану територію населеного пункту Новоселівка, в Краматорській територіальній громаді, в Донецькій області та передати жителям 150 пакунків із допомогою та 55 дитячих наборів.

3. Познайомитися, побачити як живуть та надати гуманітарну допомогу 469 мешканцям шелтерів у Дніпрі: «Добро на Амурі», «БФ «Нове майбутнє», «Гостинна» та «Шелтер переселенці Луганщини».

4. Організувати та провести 63 медичні консультації від кваліфікованого лікаря для мешканців шелтерів. Для яких він надав професійні консультації щодо здоровʼя, виписав за необхідністю ліки та направлення до інших фахівців.

Такі зустрічі та місії демонструють нашу свідомість та готовність протягнути руку тим, хто потрапив у біду. Тільки разом ми витримаємо та переможемо.

Віримо в перемогу разом з Rise!

«Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Екстрена підтримка громадянського суспільства та ЗМІ у відповідь на війну в Україні» за сприяння Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю благодійного фонду Rise of Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу».

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