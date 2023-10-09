Як водієві у Дніпрі оскаржити штраф у суді: скільки коштує і що для цього потрібно

У разі порушення правил дорожнього руху водієві у Дніпрі поліція може виписати штраф. Ті, хто не згоден з ним, можуть його оскаржити в суді або Національній поліції України.

Що для цього потрібно та як це зробити – розбиралися журналісти dnepr.info.

Водій може самостійно обрати куди звертатися з оскарженням штрафу – до поліції чи суду. При цьому при зверненні до першої інстанції він уже не має права звернутися до суду

Реєстрація позовної заяви в суді коштуватиме 536 грн, але якщо позов буде задоволено – суму водієві буде повернено.

Скільки днів дається на оскарження штрафу

Під час розгляду позову «дія» штрафу буде припинена. Тобто, штраф не вважатиметься неоплаченим,а водієві не загрожує арешт рахунків від виконавчої служби за несплату адміністративного покарання. Оскаржити штраф у суді можна протягом 10 днів із моменту його отримання.

Позовна заява: як написати

У позові слід зазначити на підставі якої статті КУПаП було виписано штраф, а також вказати дату, номер постанови, дані співробітника поліції, який її виписав. Також водій має аргументувати, чому вважає штраф незаконним. За наявності відео з реєстратора чи свідків, які підтверджують правоту водія – їх показання чи запис слід додати до заяви. Саму заяву можна переслати до суду поштою, а можна написати прямо на місці.

Якщо не оплатити штраф

На сплату штрафу водієві дається 15 днів. При цьому якщо сплатити його в перші 10 днів – можна отримати знижку – до 50%. Але при простроченні оплати сума штрафу може збільшитись у кілька разів, а пізніше справа про порушника-неплатника передається до виконавчої служби, що може загрожувати арештом рахунків або вирахуванням суми штрафу з офіційної зарплати.

Суми штрафів

Розмір суми штрафів для водіїв в Україні починається від 340 грн і закінчується 17 тис грн. Так, за керування автомобілем, що не пройшов тих огляд, адміністративне покарання становить 340 грн, якщо машина припаркована на місці, де може стояти тільки електромобілі – то водієві бензинового «коня» доведеться викласти від 340 до 680 грн.

Якщо водій не надав перевагу швидкій чи поліції на дорозі – його покарають на 680 грн, створення ДТП – 1445 грн, розмови з телефоном в руці оцінюються у 510 грн, керування автомобілем без прав – 3,4 тис грн, але якщо права є, а водій просто забув їхні будинки – 425 грн.

Водіння у нетверезому стані – 1,7 тис грн. Штраф за непристебнутий ремінь безпеки – 510 грн, але якщо водій не пристебнувся та потрапив у ДТП – то сума зростає до 8,5 тис грн. Штраф за відсутність страховки – 425 грн. Відсутність реєстраційного номера на авто оцінюється аналогічно. Перевищення швидкості на 20 км – оцінюється у 340 грн штрафу, на 50 км – 1,7 тис грн.

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