Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень

За розпорядженням Укренерго у Дніпрі в понеділок 15 липня світло відключатимуть з 00:00 до 24:00.
З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Всі інші години – три черги.
В компанії наголошують споживати електроенергію ощадливо.
Важливо зазначити, що протягом дня заходи обмежень можуть змінюватися в залежності від енергетичної ситуації в регіоні.
Згідно встановлених графіків, для абонентів ЦЕК діятимуть наступні черги:
Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги. Абонентам цих черг світло планують повернути о 10:00.
За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.
В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно встановлених світло-сірих графіків відключень.
Нагадаємо, графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль.
У компанії повідомили, що сьогодні, 15 липня, у світло-сірій зоні відключення відбуватиметься протягом всієї доби.
У цей час краще не користуватися ліфтами і не розпочинати довготривалі справи з використанням електрики, – порадили у дописі на Facebook-сторінці ДТЕК.
Переглянути відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
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