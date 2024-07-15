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Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень

Сьогодні 07:00
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У Дніпрі 15 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Новости Днепра про Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень

За розпорядженням Укренерго у Дніпрі в понеділок 15 липня світло відключатимуть з 00:00 до 24:00. 

З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Всі інші години – три черги. 

В компанії наголошують споживати електроенергію ощадливо. 

Важливо зазначити, що протягом дня заходи обмежень можуть змінюватися в залежності від енергетичної ситуації в регіоні. 

ЦЕК

Згідно встановлених графіків, для абонентів ЦЕК діятимуть наступні черги:

  • 1 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 16:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 2 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 16:00 до 22:00.
  • 3 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 16:00 до 22:00.
  • 4 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги. Абонентам цих черг світло планують повернути о 10:00. 

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

ДТЕК

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно встановлених світло-сірих графіків відключень.

Нагадаємо, графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль.

  • Сіра зона: 4 години без світла;
  • Біла зона: 2 години зі світлом;
  • Світло-сіра зона: 3 години можливого відключення

У компанії повідомили, що сьогодні, 15 липня, у світло-сірій зоні відключення відбуватиметься протягом всієї доби. 

У цей час краще не користуватися ліфтами і не розпочинати довготривалі справи з використанням електрики, – порадили у дописі на Facebook-сторінці ДТЕК.

Переглянути відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла. 

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Новости Днепра про Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключеньРусский

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