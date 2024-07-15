Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень

У Дніпрі 15 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

За розпорядженням Укренерго у Дніпрі в понеділок 15 липня світло відключатимуть з 00:00 до 24:00.

З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Всі інші години – три черги.

В компанії наголошують споживати електроенергію ощадливо.

Важливо зазначити, що протягом дня заходи обмежень можуть змінюватися в залежності від енергетичної ситуації в регіоні.

ЦЕК

Згідно встановлених графіків, для абонентів ЦЕК діятимуть наступні черги:

1 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 16:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 16:00; – з 19:00 до 24:00. 2 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 14:00; – з 16:00 до 22:00. 3 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 22:00. 4 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 14:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 5 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 14:00; – з 19:00 до 24:00. 6 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення споживачів 3, 4 та 6 черги. Абонентам цих черг світло планують повернути о 10:00.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

ДТЕК

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно встановлених світло-сірих графіків відключень.

Нагадаємо, графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль.

Сіра зона: 4 години без світла;

Біла зона: 2 години зі світлом;

Світло-сіра зона: 3 години можливого відключення

У компанії повідомили, що сьогодні, 15 липня, у світло-сірій зоні відключення відбуватиметься протягом всієї доби.

У цей час краще не користуватися ліфтами і не розпочинати довготривалі справи з використанням електрики, – порадили у дописі на Facebook-сторінці ДТЕК.

Переглянути відношення свого адресу проживання до певної групи відключень можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: